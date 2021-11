Cyber Monday 2021: le migliori offerte e gli sconti di oggi su Amazon

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È ufficialmente arrivato il Cyber Monday 2021! Dopo il weekend del Black Friday, oggi 29 novembre 2021 si potrà approfittare degli ultimi sconti disponibili online su Amazon.

Ma cosa significa Cyber Monday? A differenza del Venerdì Nero, il Lunedì Cibernetico è dedicato alle offerte applicate soprattutto su prodotti tecnologici, sebbene anche gli altri settori potrebbero riservare delle sorprese interessanti.

Non solo Mediaworld, Trony e Euronics, ma anche marketplace di Amazon propone tantissime offerte imperdibili, tra cui prodotti Apple come iPhone, Apple Watch e AirPods, ma anche smartphone Samsung, Xiaomi e non solo. Non lasciatevi sfuggire, inoltre, altri prodotti quali smartwatch di ultima generazione, dispositivi Amazon come Alexa, televisori ad alta definizione e computer portatili.

Ecco quali sono le migliori offerte di oggi per questo Cyber Monday 2021 selezionate ed aggiornate per voi.

iPhone

Il Lunedì Cibernetico consente di acquistare anche gli ultimi modelli di iPhone a prezzi ribassati.

Apple Watch

Gli Apple Watch sono degli ottimi dispositivi per chi cerca di condurre una vita sana in ogni momento grazie alla tecnologia utilizzata.

Dispositivi Apple

Non solo iPhone ed Apple Watch, l'azienda di Cupertino ha altri numerosi prodotti sul mercato che in occasione del Cyber Monday hanno un costo ridotto su Amazon.

Smartphone

Gli appassionati della tecnologia sanno bene che l'arrivo del Cyber Monday è un momento unico per non lasciarsi sfuggire gli ultimi modelli di smartphone con sconti fino a 300 €.

Smartwatch

Gli smartwatch di ultima generazione sono imperdibili per chi ama allenarsi restando però sempre in contatto con il mondo circostante. Qui una selezione di prodotti scontati fino al 50%.

Dispositivi Amazon

Nel corso del Cyber Monday, Amazon propone anche promozioni con un risparmio fino al 50% per i suoi dispositivi intelligenti, in particolare quelli appartenenti alla linea Echo.

Smart TV

Il mondo delle smart tv include prodotti tecnologici che consentono una visione di film e serie in alta definizione. Approfittate dei prezzi convenienti per un risparmio che supera i 200 €.

Computer portatili

Il Cyber Monday su Amazon è un'ottima occasione per acquistare computer di ultima generazione risparmiando fino a 150 € sul prezzo finale.

Tablet

Ecco una selezione delle migliore offerte tablet per sconti fino a 100 €.

Videogiochi

In vista dello shopping natalizio, date un'occhiata anche alla sezione videogiochi presente su Amazon e scontata fino al 60%.

Console

I gamer sanno che per un'esperienza di gioco coinvolgente hanno bisogno non solo di una console, ma anche di tanti accessori coordinati.

Altri dispositivi tech

Per concludere, vi selezioniamo le migliori promozioni per acquistare dispositivi tech a con uno sconto fino al 60%