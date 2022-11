Cyber eDays eBay: le migliori offerte su elettrodomestici, tech, moda e bellezza

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Su eBay gli sconti non sono ancora finiti: fino al 4 dicembre sono infatti attivi i Cyber edays, con promozioni su diverse categorie di prodotti.

Abbiamo selezionato le offerte da non perdere su elettrodomestici, prodotti tech, moda e bellezza: dalle lavatrici all'abbigliamento invernale, passando per smartphone, Smart TV e accessori per la cura di viso, corpo e capelli, con sconti fino al 60%.

Più di 600 euro di sconto sugli elettrodomestici per i Cyber edays di eBay

Ecco 5 elettrodomestici in offerta su eBay durante i Cyber edays: prodotti di marche come Samsung, Whirlpool e Indesit scontati di oltre 600 euro.

-57% di sconto sull'Asciugatrice Smeg DHT93LIT: carica frontale e sistema a pompa di calore per l'asciugatrice Smeg da 9kg che offre 16 programmi tra cui scegliere ed è provvista di display LCD.

-55% di sconto sulla Lavastoviglie da incasso Samsung DW60M6050BB: una lavatrice da 14 coperti questa di Samsung, realizzata in acciaio inossidabile e con possibilità di partenza programmata.

-55% di sconto sul Forno a microonde Samsung HotBlast: 28 litri di capacità e 900 watt di potenza per il forno a microonde Samsung, dotato di grill e con 6 programmi per scaldare o cuocere gli alimenti.

-54% di sconto sul Forno da incasso Whirlpool OAKZ9: dotato di ampio display digitale dal quale impostare temperatura e modalità di riscaldamento, questo forno Whirlpool ha una capacità di 73 litri.

-46% di sconto sul Frigorifero Indesit LI8 SN1E X: con tecnologia No Frost che garantisce una più lunga conservazione degli alimenti, il frigorifero Indesit ha doppio scomparto con frigorifero e congelatore.

eBay Cyber edays: smartphone, Smart TV e accessori tech in offerta

Tra i dispositivi tech con le offerte migliori su eBay ci sono smartphone, Smart TV, notebook e accessori come auricolari e soundbar: abbiamo selezionato 5 prodotti con sconti fino al 50%.

-50% di sconto sulla Smart TV Xiaomi Mi Smart TV P1: schermo LED da 32 pollici e risoluzione 4K per questa Smart TV Xiaomi con connettività Bluetooth e possibilità di collegarsi al Wi-Fi di casa.

-43% di sconto sulla Soundbar Samsung HW-B650- 410W: da collegare alla tv o allo smartphone tramite Bluetooth, questa soundbar con subwoofer e telecomando ha un suono nitido e potente.

-34% di sconto sul Notebook Asus VivoBook 15: memoria da 512 GB, RAM da 8 GB e schermo da 15,6 pollici per questo notebook Asus sottile e leggero. Il sistema operativo è Windows 11 Home.

-33% di sconto sugli Auricolari Apple AirPods 2a generazione: dotate di custodia di ricarica, gli Apple AirPods sono auricolari senza fili di tipo in-ear, collegabili ad altri dispositivi tramite Bluetooth.

-31% di sconto sullo Smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro: con schermo da 6,7 pollici, lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro ha 128 GB di memoria, 6 GB di RAM e Android come sistema operativo.

Le promozioni più interessanti su abbigliamento e scarpe in occasione dei Cyber edays

Anche la categoria Moda rientra tra quelle coinvolte nelle promozioni dei Cyber edays: ecco 5 prodotti tra abbigliamento e scarpe per uomo e donna da acquistare.

-62% di sconto sulla Giacca da sci da uomo Icepeak: realizzata con un materiale 100% impermeabile e traspirante, questa giacca da sci protegge perfettamente da freddo, neve e umidità.

-60% di sconto sulla Felpa da donna Superdry: morbida e calda, questa felpa da donna a maniche lunghe è dotata di zip e cappuccio e arriva sui fianchi.

-60% di sconto sui Pantaloni da uomo Superdry: pantaloni sportivi da uomo con vita elasticizzata e tasche con zip, abbelliti da due fasce a fantasia sui lati delle gambe.

-56% di sconto sulle Scarpe Saucony Shadow Original: con tomaia in pelle scamosciata, intersuola in Eva e suola in gomma, queste sneaker sono comode, traspiranti e resistenti.

-38% di sconto sulle Scarpe unisex Vans Old School: un grande classico delle sneakers, con tomaia in suede e tela e la caratteristica suola "waffle" in morbida gomma.

5 dispositivi di bellezza da acquistare su eBay con sconti fino al 50%

Epilatori elettrici e a luce pulsata, rasoi e regolabarba elettrici e styler per capelli sono alcuni degli articoli di bellezza in sconto durante i Cyber edays. Di seguito i 5 prodotti Dyson, Braun e Philips da non lasciarsi sfuggire.

-60% di sconto sull'Epilatore Braun Silk.épil 9 9-870: epilazione veloce ed efficace garantita dal Silk-épil 9 Braun grazie alla testina con 40 pinzette, alla tecnologia SensoSmart e ai diversi accessori inclusi.

-50% di sconto sul Regolabarba Braun BeardTrimmer 7 BT7320: con autonomia di 100 minuti e senza fili, questo trimmer rade e rifinisce barba, capelli e peli di naso e orecchie.

-44% di sconto sull'Epilatore Braun Silk-expert Pro 3 PL3020: un epilatore Braun a luce pulsata, con tre livelli di intensità e 300mila impulsi di luce, in grado di ridurre in peli in sole 4 settimane.

-43% di sconto sul Rasoio Elettrico Philips Shaver Series 9000 S9985: utilizzabile sia da asciutto che da bagnato, questo rasoio Philips ha una testina a tre lame e batteria ricaricabile.

-14% di sconto sulla Piastra per capelli Dyson Corrale: ricondizionato certificato, in perfette condizioni, la piastra Dyson Corrale è adatta a tutti i tipi di capelli e perfetta per realizzare pieghe lisce o mosse.