Black Friday Weekend su Amazon: i migliori 25 prodotti in sconto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sabato 26 e domenica 27 novembre 2022 arrivano su Amazon gli sconti del Black Friday Weekend. Durante questi due giorni potrete approfittare delle promozioni finali e concludere la settimana con un regalo o un acquisto per voi stessi.

Le categorie a cui vengono applicati le promozioni sono tantissime – prodotti tech, articoli per la cura della persona, elettrodomestici per la casa e la cucina, capi d'abbigliamento uomo/donna e tanti altri -, e le percentuali di sconto raggiungono il -70%.

Di seguito, ti presentiamo le offerte più vantaggiose del Black Weekend 2022, su tantissimi prodotti, che abbiamo suddiviso in categorie per permettervi di valutare quelle più adatte a voi. Naturalmente, abbiamo selezionato gli articoli delle marche più note e affidabili sul mercato: Samsung, Lenovo, Candy, Rowenta, Armani e moltissime altre.

Computer, tablet e altri dispositivi tech in sconto fino al 54%

Se hai intenzione di sostituire un vecchio dispositivo o acquistarne uno nuovo, ecco gli sconti più elevati dell'Amazon Black Weekend su prodotti della categoria tech: notebook, smartphone, tablet e tanto altro, in sconto fino al 54%.

Offerte fino al -60% su moda e accessori per lui e per lei

Per il Black Weekend di Amazon è possibile approfittare delle occasioni sulla categoria fashion, per rinnovare il guardaroba o farsi semplicemente un regalo. Di seguito, troverete le promozioni migliori su magliette, felpe, borse e accessori, scontati fino al 60%.

Elettrodomestici in promozione fino al -62%

Gli elettrodomestici, sia per la casa che per la cucina, facilitano di molto il lavoro casalingo. Per acquistare un nuovo aspirapolvere, un frigo o, ancora, un forno elettrico, vi consigliamo di approfittare degli sconti di categoria più convenienti per l'Amazon Black Weekend, fino al -62%.

Sconti beauty uomo/donna fino al 63%

Se volete regalarvi una vera e propria coccola di bellezza, vi proponiamo le occasioni Amazon da non perdere sulla categoria beauty: creme anti-age, accessori per capelli, rasoi elettrici e molto altro ancora, in sconto fino al 63% per il Black Weekend.

Dispositivi Amazon in offerta fino al -68%

Infine, se il vostro sogno è avere una casa smart, da monitorare e controllare mediante un telecomando o il semplice suono della voce, potreste approfittare delle super promozioni sui dispositivi Amazon: Alexa, Echo Dot, Fire Stick ed Echo Buds, scontati fino al 68% per il Black Friday Weekend.