Ormai anche in Italia il Black Friday è un evento che ogni anno cattura l'attenzione non solo dei patiti dello shopping, ma anche di tutti coloro che aspettano questo giorno per acquistare i prodotti desiderati approfittando degli incredibili sconti e delle tante promozioni dedicate.

Il "Venerdì nero", infatti, è atteso nel nostro Paese proprio come negli USA, sua terra d' origine. Fino a non molti anni fa era un evento che riguardava principalmente gli americani che, il venerdì dopo la Festa del Ringraziamento, si dedicavano all'acquisto sfrenato di tanti articoli in promozione.

Il Black Friday nasce quindi negli States negli anni '60 del Novecento quando i commercianti, per incrementare le vendite nel periodo pre-natalizio, proponevano dei ribassi sui prodotti addirittura fino all'80%: una trovata che, dato il grande successo scaturito, si è protratta nel corso del tempo e ha varcato i confini americani.

Ma gli sconti non si fermano con la fine del Black Friday: i giorni di shopping sfrenato continuano anche con il Cyber Monday, che si concentra principalmente sull'elettronica di consumo e chiude il periodo delle offerte dedicate al Black Friday.

Come precedentemente detto, da qualche anno questo giorno, insieme al Cyber Monday, è attesissimo anche in Italia dove, non solo nei negozi ma anche online e in particolar modo su Amazon, vengono registrate spese folli.

Ma quando inizia quest'anno il "Venerdì nero" in Italia? Qual è il giorno da attenere per il prossimo Black Friday del 2019? Scopriamolo insieme!

Black Friday 2019: ecco la data

Indipendentemente dalla sua origine, che ha diverse tradizioni e storie, il Black Friday è un evento che ricorre annualmente in un giorno ben preciso: ovvero il venerdì successivo al "Thanksgiving", la tradizionale Festa del Ringrazimento, la più importante e sentita negli USA. Dal momento che quest'anno si celebrerà giovedì 28 novembre, il Black Friday quest'anno inizierà venerdì 29 novembre 2019, durerà tutto il week-end e terminerà ufficialmente lunedì 2 dicembre con un altro attesissimo evento: il Cyber Monday.

Anche il Cyber Monday è un giorno propizio per approfittare dei tantissimi sconti e delle numerose offerte dedicate agli articoli di elettronica.

Cosa vi consigliamo, quindi, per arrivare preparati a questi giorni di folle shopping per non perdervi nessuna occasione?

Tenete d'occhio il costo degli articoli che intendete acquistare a partire già da questa settimana, per controllare il prezzo e capire quanto effettivamente risparmierete durante i giorni del Black Friday.

Black Friday 2019 in Italia: Amazon e Mediaworld

Dopo aver scoperto la data del prossimo Black Friday in Italia, vi diamo un suggerimento utile per effettuare uno shopping sicuro e privo di rischi.

Il nostro suggerimento è quello di acquistare con estrema attenzione, data la presenza di numerosissime e golose offerte, e di affidarvi a siti sicuri, affidabili e che indubbiamente applicheranno sconti vantaggiosi.

Tra i siti che vi consigliamo maggiormente ci sono sicuramente Amazon che, non a caso, risulta essere quello più cliccato durante il periodo del Black Friday, e quello di Mediaworld, un altro portale che vi permetterà di acquistare in sicurezza qualsiasi tipologia di prodotto.

Tenete d'occhio sin da ora la pagina di Amazon per non perdervi le migliori offerte sui prodotti che desiderate acquistare.