Amazon Prime Day 2022, tutti gli sconti da non perdere sui videogiochi In occasione dell’Amazon Prime Day 2022, abbiamo selezionato le migliori occasioni su 10 videogiochi, in sconto fino al 64%, disponibili a un prezzo vantaggioso solo per oggi, 13 luglio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È ancora in corso, fino alla mezzanotte di oggi, 13 luglio, il Prime Day 2022. Tra i numerosi sconti proposti da Amazon, vi presentiamo la nostra selezione dedicata agli appassionati di videogiochi.

Oltre alle occasioni sugli accessori per il gaming, infatti, vogliamo segnalarvi le migliori promozioni su 10 videogames, alcuni più datati e altri più recenti e innovativi, ma tutti imperdibili e venduti a un prezzo più che competitivo.

Per approfittare ancora degli sconti del Prime Day 2022, vi invitiamo a iscrivervi ad Amazon Prime: l'abbonamento ha un costo di soli 39 euro all'anno o di 3,99 al mese, ma potrete sempre usufruire di un periodo di 30 giorni di prova gratuita. In questo modo, non accederete soltanto all'esclusivo evento in corso, ma otterrete numerosi altri vantaggi, come spedizioni veloci e servizi di streaming audio e video.

Leggi anche Fino al 70% di sconto sui dispositivi Amazon per il Prime Day 2022

Ma quali sono le occasioni sui videogiochi da non lasciarsi sfuggire per l'Amazon Prime Day 2022?

Da Tekken 7 a Marvel's Spider-Man, passando per Jumanji e Lego Harry Potter: ecco 10 videogames scontati fino al 64%, alcuni compatibili con Nintendo Switch e altri con PS 4 o Playstation 5.

1. Videogame Tekken 7

Perfetto per vivere un'esperienza di gioco intensa e scoprire la storia della famiglia Mishima, il videogioco Tekken 7 per PS 4 offre una grafica migliorata, con immagini realistiche e l'aggiunta di particolari effetti ai combattimenti. In più, grazie al sistema di battaglia 3D e al gameplay intatto, offre sfide emozionanti e una sessione di gaming ad alto tasso di adrenalina.

64% di sconto sul videogioco Tekken 7, risparmi 25 euro

2. Videogame Lego Jurassic World

Avventuroso e coinvolgente, il videogioco Lego Jurassic World per Nintendo Switch consente di esplorare Isla Nublar e Isla Sorna e collocare i dinosauri nei loro recinti. In più, permette di completare anche missioni di gioco libere oltre a svolgere numerose altre attività, come personalizzare la propria collezione di dinosauri, creare nuovi esemplari preistorici, raccogliere l'ambra LEGO e seminare panico nelle vesti di un T-Rex o di un Velociraptor.

55% di sconto sul videogioco Lego Jurassic World, risparmi 22 euro

3. Videogame Lego Harry Potter Collection

Per i fan del maghetto più celebre del grande schermo, il videogame Lego Harry Potter Collection per Nintendo Switch raccoglie due videogiochi dedicati ai sette libri e agli otto film, con grafica, ambienti, effetti luce e visivi implementati e due ulteriori contenuti scaricabili (DLC). Infatti, permette di vivere un viaggio emozionante nel magico mondo creato da J.K. Rowling, tra magie, pozioni, rompicapo, lezioni, duelli e tanto altro.

53% di sconto sul videogioco Lego Harry Potter Collection, risparmi 21 euro

4. Ys Ix: Monstrum Nox – Pact Edition

Se amate indossare le vesti dei vostri personaggi preferiti, potreste provare il videogame Ys Ix: Monstrum Nox – Pact Edition per Nintendo Switch: diventerete uno dei sei "monstrum" e riceverete un potere straordinario, come scalare pareti trasparenti o rilevare oggetti nascosti. In più, potrete esplorare la città, accettare le missioni per proteggere i cittadini ed entrare nel Grimwald Nox, in modo da sconfiggere le minacce nemiche.

50% di sconto sul videogioco Ys Ix: Monstrum Nox – Pact Edition, risparmi 30 euro

5. Videogame WWE 2K22

Perfetto per chi segue il wrestling e sogna di salire sul ring, il videogame WWE 2K22 per PS4 vi consentirà di sfidare i più grandi campioni di WWE, come The Rock, Sasha Banks, Brock Lesnar e tanti altri. Potrete creare un personaggio simile a voi, seguirne la carriera e l'ascesa o, piuttosto, decidere di impersonare il manager di una celebrità.

44% di sconto sul videogioco WWE 2K22, risparmi 31 euro

6. Videogame Jumanji: il videogioco

Per gli appassionati dell'avventura e dei giochi di squadra, il videogioco Jumanji per Nintendo Switch vi consentire di indossare le vesti di Dr. Bravestone, Ruby, Topo e del Prof. Shellyin. Potrete attraversare luoghi impervi, scalare montagne, incontrare ostacoli mortali e affrontare pericoli, anche in modalità collaborativa, per un massimo di tre giocatori.

44% di sconto sul videogioco Jumanji, risparmi 17 euro

7. Videogame Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII

Per gli amanti dei videogames epici e d'avventura, il cofanetto per Nintendo Switch di Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII vi regalerà emozioni e sfide uniche. Nel settimo capitolo potrete sperimentare alcune novità, come la velocità triplicata, la possibilità di disattivare gli incontri e la modalità di battaglia migliorata, mentre nell'ottavo videogioco potrete personalizzare la vostra esperienza di gaming e selezionare il grado di difficoltà.

43% di sconto sui videogiochi Final Fantasy VII & Final Fantasy VIII, risparmi 17 euro

8. Videogame Uncharted: Raccolta L'Eredità dei ladri

Disponibile nella versione "remastered", con grafica e prestazioni implementate, il videogame Uncharted per PS5 vi consentirà di immedesimarvi in Nathan Drake e Chloe Frazer, per affrontare nuove avventure in giro per il mondo, alla ricerca di reliquie e tradizioni perdute. Il cofanetto comprende i videogiochi "Uncharted 4: Fine di un ladro" e "Uncharted 5: L'Eredità Perduta".

43% di sconto sul videogioco Uncharted: Raccolta L'Eredità dei ladri, risparmi 21 euro

9. Videogame MotoGP 22

Gli appassionati di motori e due ruote saranno entusiasti di approfittare dello sconto Amazon del 38% sul videogame MotoGP 22 per PS4, migliorato e ricco di nuove funzionalità. Durante il gioco, infatti, troverete oltre 120 piloti e più di 20 circuiti. Potrete indossare le vesti di vere e proprie leggende, come Rossi, Lorenzo, Stoner e Pedrosa, e vivere l'apice delle loro fulgide carriere.

38% di sconto sul videogioco MotoGP 22, risparmi 26 euro

10. Marvel's Spider-Man per PS4

Ai fan dell'universo Marvel proponiamo il videogioco Spider-Man per PS4, progettato per immedesimarsi in uno dei supereroi più amati. Il videogame presenta un Peter Parker esperto nella lotta contro il crimine, in cerca di un equilibrio tra i suoi doveri di supereroe e la sua vita personale e lavorativa: riuscirete a salvare le vite dei newyorkesi e a gestire insieme le vostre vicende private?

35% di sconto sul videogioco Marvel's Spider-Man, risparmi 8 euro