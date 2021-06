Combinazione perfetta tra stile ironico e messaggi pungenti, empatia nei confronti dei suoi protagonisti, sperimentazione del linguaggio fumetto per raccontare storie che lascino il segno: questo è il senso del lavoro di Tuono Pettinato, nome d'arte di Andrea Paggiaro, uno dei fumettisti e illustratori più noti nel panorama del fumetto italiano, scomparso oggi. Nato a Pisa nel 1967, con il tempo riesce ad affermarsi sempre di più tra i lettori della sua generazione. Capace di partire e prendere spunto dai propri interessi per poterne poi trarre dei lavori d'autore, Tuono Pettinato era in grado di spaziare dal cinema, alla letteratura, dalla musica, alla scienza e alla cronaca. Ogni argomento era prima approfondito e poi rivisitato, ma sempre con quel pizzico di sarcasmo che lo ha contraddistinto fino alla fine.

Vediamo quali sono i 5 migliori fumetti che hanno segnato il percorso artistico e professionale dell'autore toscano.

1. Nevermind

Per quanto sia cruda la storia degli ultimi istanti di vita del frontman dei Nirvana, Kurt Cobain, in Nevermind viene rappresentata partendo dall'inizio. C'è la storia di Boddah, un amico immaginario, e Kurt, un bambino allegro, pieno di vita, entusiasta e da sempre innamorato della musica. A partire dalla sua infanzia spensierata, quindi, Tuono Pettinato accompagna il lettore per tutta la vita del cantante, descrivendo attraverso un punto di vista differente, l'origine dei suoi dolori interiori. Quei dolori fisici e mentali scaturiti da una sensibilità troppo predominante per un bambino costretto a vivere in un mondo troppo duro e che non lo comprenderà mai fino in fondo.

2. Enigma. La strana vita di Alan Turing

Partendo proprio dal nome della macchina tedesca con la quale i soldati nazisti si scambiavano informazioni criptate, Enigma è la storia biografica di Alan Turing, rinomato matematico e scienziato inglese che negli anni '50 fu costretto a sottoporsi alla castrazione chimica a causa del suo orientamento sessuale. L'avvenimento più importante per il quale è riconosciuto il matematico, però, sono stati i suoi primi passi verso l'intelligenza artificiale. Il fumetto, quindi, Il fumetto, quindi, ruota attorno alla figura di Turing, ripercorrendone i successi professionali e le disgrazie personali.

3. Corpicino

Qui si denota la vera essenza critica dell'illustratore. Corpicino è un libro che si focalizza sulla storia di un infanticidio affrontata dal punto di vista del giornalista Gianni Martinelli, un reporter che cerca di indagare sulla morte del piccolo Marcellino Diotisalvi. Si tratta di una fiaba nera in cui l'autore concentra l'attenzione sul vouyerismo nero scaturito da tragedie simili, più che sul fatto in sé. Una critica per niente velata al metodo subdolo di fare e diffondere informazione, e alla cronaca italiana sempre più alla ricerca perenne di fomentare la curiosità malsana delle masse.

4. We are the champions

Questa è la storia di Freddie Mercury, con la sua straordinaria voce e la sua inesorabile presenza scenica. Un uomo che con i suoi molteplici travestimenti non può mai passare inosservato. Ma cosa c'è dietro? Tuono Pettinato e Dario Moccia partendo da questa domanda, hanno dato vita a We are the champions, un racconto ironico e travolgente su questa personalità appariscente e determinata che, con le sue canzoni, è riuscita a creare una vera e propria generazione di appassionati e di ammiratori. Questo è un vero e proprio racconto tra gli alti e bassi di quella che può essere una vita fatta di musica e di eccessi.

5. Big in Japan

Sempre in collaborazione con Dario Moccia, qui Tuono Pettinato dà vita alla descrizione della metropoli più ipertecnologica di tutte: Tokyo. Grazie all'aiuto dell'amico, Tuono Pettinato parte alla scoperta di questo nuovo mondo, fatto di cose strane e non solo. Con Big in Japan l'autore dà la possibilità di viaggiare con l'immaginazione, districandosi tra distributori automatici di ravioli e camere d'albergo formato oblò. Una continua scoperta di peculiarità locali che, attraverso l'escamotage della guida turistica, offre l'opportunità di scoprire o riscoprire questa città per chi sogna di visitarla o ci è andato già.