La nave della ong tedesca Sea Eye, la Alan Kurdi, con 64 persone a bordo, salvate al largo della Libia, è ancora diretta a Malta, dove chiederà un porto sicuro. Ormai sono passati 5 giorni da quando il natante ha iniziato a vagare per il Mediterraneo. L'Italia le ha impedito di sbarcare i migranti a Lampedusa. L'organizzazione umanitaria tedesca si è rivolta al premier maltese Joseph Muscat, affinché consenta l'approdo della Alan Kurdi: "Quinto giorno sulla Alan Kurd. Il tempo peggiora. Speriamo che le menti della politica si calmino presto per fare ciò che è umano. Salvare vite umane. Per favore signor Muscat, ci aiuti", ha twittato la ong, che ha detto di essere a corto di viveri.

Ieri la ong aveva attaccato il ministro degli Interni Matteo Salvini: "Non ha umiliato solo i naufraghi, ma sfrutta tutto e tutti per ottenere il massimo vantaggio". Ma il vicepremier leghista tira dritto: "Dietrofront, nave Ong diretta a Malta. Molto bene, in Italia non si passa". Due giorni fa era stato concesso lo sbarco solo a due madri con i piccoli di sbarcare a Lampedusa. Ma le donne si erano rifiutate di scendere, per non separarsi dai propri compagni.

La piattaforma umanitaria Mediterranea ha presentato un esposto urgente contro il governo alla procura di Agrigento, per verificare le gravissime violazioni di leggi nazionali e convenzioni internazionali che si sono riscontrate dopo il blocco navale operato contro la Alan Kurdi. L'esposto è stato firmato da Cecilia Strada, Filippo Miraglia (Arci), Francesca Chiavacci (presidente nazionale Arci), Sandro Mezzadra (docente università Bologna). Il team di Mediterranea si prepara a ospitare a bordo della nave Mare Jonio Gregorio De Falco, ex parlamentare M5s.