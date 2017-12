Due persone sono morte in un incendio che ha distrutto un lussuoso hotel a 5 stelle apprezzato anche da molte squadre di calcio. Almeno tre i feriti, tra cui un bambino, portati d’urgenza in ospedale. I fatti sono avvenuti questa mattina intorno quando i visitatori che soggiornano presso l'hotel Cameron House, vicino a Balloch a Loch Lomondside, in Scozia, sono stati evacuati. Numerose squadra di vigili del fuoco si sono precipitate nella zona del resort, che ospita anche un centro benessere e dei ristoranti, per salvare i residenti, come riporta Glasgow Live.

Tre feriti, due morti.

Un portavoce dello Scottish Ambulance Service ha confermato il numero (provvisorio) dei feriti – si crede che provengano dalla stessa famiglia – curati al Queen Elizabeth University Hospital e al Royal Alexandra Hospital di Paisley. “Lo Scottish Fire and Rescue Service [i vigili del fuoco] sono stati allertati alle 6:41 di lunedì 18 dicembre un incendio che si era verificato all'interno del Cameron House Hotel, a Balloch", ha detto un portavoce del servizio antincendio e di salvataggio locale. “Sul posto sono giunte quattro squadre dei vigili del fuoco e un elicottero di soccorso” ha aggiunto. "Quando siamo usciti dalla nostra camera abbiamo visto una stanza piena di fumo e fiamme. Così siamo dovuti correre giù verso la hall e nel frattempo abbiamo cercato di avvertire gli altri", ha detto Ainsley Huxham.

Il Cameron House è forse l’hotel più famoso iconica del lago Lomond. Ha sempre riscosso grande successo tra i calciatori di Celtic e Rangers nel corso dei decenni, celebrità e personaggi pubblici che visitano o lavorano in Scozia. Secondo il Daily Record, uno degli ospiti avrebbe pubblicato un tweet (poi rimosso) in cui scriveva che l'edificio era stato evacuato. Lo stesso testimone ha riferito che il fumo si stava riversando da tre piani dell'edificio. Il traffico nella zona è stato interessato da significativi disagi sulle strade che circondano l'hotel e il lago. Un portavoce della polizia scozzese: "Abbiamo ricevuto una chiamata per collaborare coi vigili del fuoco dopo che un incendio è stato segnalato all'hotel Cameron House a Loch Lomond verso le 6.45”.