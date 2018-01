Scoperta Shock in California, negli Stati Uniti, dove nelle scorse ore la polizia ha fatto irruzione in un'abitazione di Perris, una città di 80mila abitanti poco a est di Los Angeles, portando alla luce una vera e propria casa degli orrori. Segregati in casa e legati mani e piedi con catene vi erano ben tredici fratelli e sorelle d'età compresa tra i due e i 29 anni, tutti denutriti e in condizioni fisiche pessime. A rinchiuderli e tenerli prigionieri erano i loro genitori: il 57enne David Allen Turpin e la 49enne Louis Ann, immediatamente arrestati dagli agenti con le accuse di tortura e maltrattamenti di minori.

Come raccontano i media locali, tutti i ragazzi erano in evidente stato di denutrizione e sembravano molto più piccoli della loro età, ma tramite i documenti si è potuto stabilire che almeno sei di loro hanno tra i 18 e i 29 anni. Nonostante questo, però in tutti questi ani nessuno si sarebbe accorto di nulla o ha denunciato quanto avveniva in quella casa. La scoperta infatti è avvenuta solo quando una delle figlie della coppia, una 17enne, è riuscita a liberarsi approfittando di una distrazione dei genitori.

La giovane è riuscita ad uscire dalla proprietà di famiglia e a chiedere aiuto con una chiamata alla polizia. Quando gli agenti hanno fatto irruzione in casa davanti a loro hanno trovato una scena agghiacciante: dodici ragazzi e bambini che giacevano tra sporcizia e odore nauseabondo, malnutriti e senza possibilità di muoversi. I ragazzi erano legati ai letti con catene e lucchetti in stanze senza luce e con un odore rivoltante. I ragazzi sono stati portati in ospedale dove sono stati presi in cura.