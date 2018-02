Tre automobili sono rimaste coinvolte questa mattina in un gravissimo incidente nel Padovano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due automobili si sono schiantate frontalmente e una terza le ha tamponate. L’incidente stradale è avvenuto alle 7.30 sulla Statale 16, nel comune di Due Carrare, proprio davanti al multisala Cineplex. Una donna è morta sul colpo. Si tratta di Francesca Masiero, trentaquattrenne residente a Due Carrare. Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, la vittima aveva appena accompagnato il marito al lavoro e si trovava in auto insieme alla figlia di cinque anni, che avrebbe dovuto portare a scuola. I vigili del fuoco sono riusciti a estrarre dalle lamiere la piccola, che è stata elitrasportata all’ospedale di Padova. Secondo le prime informazioni trapelate, la bimba non sarebbe stata intubata e le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

Il grave incidente sotto gli occhi del marito della vittima – Il compagno di Francesca Masiero ha assistito al tragico incidente perché era appena sceso dall’auto davanti al posto di lavoro dove era stato accompagnato dalla donna. L’uomo ha avuto un malore ed è stato portato all’ospedale di Abano Terme. È stato portato in ospedale anche il conducente di una Fiat Punto coinvolta nell’incidente mentre sarebbe rimasta illesa una trentenne che era a bordo di una Opel Corsa. Sul posto sono intervenuti il Suem e i carabinieri per i rilievi di rito. A causa dell’incidente si segnalano rallentamenti e code su tutta l’arteria stradale.