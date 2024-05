video suggerito

Incidente a Bologna, scontro frontale tra auto: morta mamma di 33 anni, feriti il figlio e la sorella Incidente mortale sulla strada provinciale 61 in località Pian di Lama nel territorio di Monzuno (Bologna): una donna di 33 anni, Debora Natali, è morta dopo che l'auto a bordo della quale viaggiava si è scontrata frontalmente con un'altra vettura. Ferita la sorella 18enne e il figlio 13enne.

A cura di Ida Artiaco

Drammatico incidente stradale ieri nel Bolognese. Una giovane mamma di 33 anni è morta dopo che l'auto a bordo della quale viaggiava insieme alla sorella e al figlio si è scontrata frontalmente con un'altra vettura nella zona di Monzuno.

La vittima, Debora Natali, era in macchina con la sorella di 18 anni e con il figlio di 13 anni. Stava percorrendo a bordo di un'utilitaria Honda Jazz la strada provinciale 61 in località Pian di Lama nel territorio di Monzuno, sull'Appennino, quando si è verificato intorno alle 16 l'incidente, che ha visto coinvolte in uno scontro frontale le due autovetture che provenivano da direzioni opposte.

Nel violento impatto la donna di 33 anni è morta sul colpo, mentre la sorella, una ragazza di 18 anni, e il figlio, un ragazzino di 13 anni, sono statu condotti dal 118, all'Ospedale Maggiore: la prima in codice di massima gravità. La sua prognosi sarebbe riservata ma le sue condizioni stabili. I tre pare stessero tornando dai festeggiamenti del compleanno della 18enne. Tanto è vero che dietro la loro auto, viaggiavano in una seconda autovettura il marito di Debora e i parenti: si erano tutti riuniti per andare alla festa.

Sono rimasti feriti, in modo più lieve, anche gli occupanti dell'altra vettura coinvolta, una Citroen C4. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto è accaduto. Il giorno precedente, sempre nel Bolognese, sulla Statale della Futa, aveva perso la vita un motociclista 76enne uscito di strada con il suo mezzo.