video suggerito

Morta la mamma di Alessandra Matteuzzi, uccisa dall’ex: i resti saranno posti accanto a quelli della figlia È morta Maria Bartolini, la mamma di Alessandra Matteuzzi dall’ex fidanzato Giovanni Padovani, condannato in primo grado all’ergastolo. I suoi resti verranno posti accanto a quelli della figlia e del marito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandra Matteuzzi

È morta Maria Bartolini, la mamma di Alessandra Matteuzzi, la 56enne bolognese uccisa a martellate sotto casa il 23 agosto 2022 dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, condannato in primo grado all'ergastolo. La donna, anziana e gravemente malata, negli ultimi tempi era stata ricoverata in una struttura, come aveva reso noto la sorella di Alessandra, Stefania.

Era stata quest'ultima a raccontare che dopo l'omicidio, alla donna, che chiedeva continuamente della figlia, non le avevano mai detto la verità: "Le abbiamo dovuto dire che è morta in un incidente stradale, sotto un albero. Ma lei non si dà pace e dice: Ci dovrà pur essere una responsabilità anche per quell'albero?".

Sempre Stefania aveva detto in una intervista al Corriere della Sera che Alessandra viveva insieme ai genitori e che dopo la morte del papà si è sempre presa cura della mamma gravemente malata. "La accudiva in un modo che non si può descrivere: la pettinava, le truccava le unghie. Noi condividevamo tutto e ci sentivamo non meno di dieci volte al giorno", aveva ricordato.

Sabato 11 maggio alle 10 alla camera mortuaria dell'ospedale di Bentivoglio ci sarà la benedizione della salma e poi sarà fatta cremare. I resti, per volontà dell'altra figlia della donna, saranno posti insieme a quelli del marito e di Alessandra.

Matteuzzi fu uccisa il 23 agosto del 2022 dall’ex fidanzato Giovanni Padovani che l'aveva presa a calci pugni per poi colpirla con un martello prima e poi con una panchina di ferro. L'ex calciatore era stato condannato in primo grado con la pena all’ergastolo dopo essersi dichiarato colpevole in aula.