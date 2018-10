Lo hanno trovato in un ospedale di Edimburgo, ricoverato in stato confusionale: Salvatore Mannino, imprenditore 52enne scomparso dal 19 settembre da Lajatico, in provincia di Pisa, è vivo. L’ha confermato il legale della famiglia a Chi l'ha visto. La sua sparizione aveva inaugurato un vero e proprio mistero, anche perché l'uomo aveva lasciato un messaggio criptato, decifrato poi in "Perdonami, scusa". Mannino forse è stato aggredito e derubato. Mannino si era allontanato sua casa di Lajatico ormai quasi un mese fa. La sua macchina era stata trovata due giorni dopo la denuncia di scomparsa a Pontedera in via Rinaldo Piaggio e, in quelle ore c’erano state anche segnalazioni, due a Lucca e una San Miniato che poi non hanno dato esito. Non si sa come sia arrivato in Scozia, fatto sta che da diversi giorni era ricoverato nella struttura ospedaliera.

Il giallo della scomparsa dell'imprenditore

Tutte le ipotesi sono aperto. Mannino, imprenditore nel settore di servizi socio sanitari (con studio a Fucecchio), era uscito di casa la mattina del 19 settembre per accompagnare i figli a scuola e lasciando a casa il telefono cellulare. Con sé aveva, secondo quanto riferito dalla famiglia, solo i documenti personali e pochi soldi. Negli ultimi due giorni, secondo quanto riferito dalla moglie Francesca in Tv, l’uomo aveva mostrato atteggiamenti di paura, manifestati in un caso a lei ed in un altro al figlio più grande. Nel computer di Salvatore sarebbero state trovate ricerche su come raggiungere Parigi e l’Inghilterra. Ad alimentare il giallo, c'è il messaggio cifrato (poi svelato dagli stessi familiari) e più di 10mila euro in contanti ritrovati nella sua borsa da lavoro. Soldi di cui – come ha confermato la moglie – la famiglia non riesce a capirne la provenienza.