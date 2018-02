La famiglia Di Nardo cerca Raffaele, detto Lello, 34 anni, scomparso da Tenerife, in Spagna, lo scorso 30 dicembre 2017. Lello, come lo chiamano amici e familiari si era trasferito nella capitale delle isole Canarie lo scorso ottobre, dopo aver comunicato ai suoi che un'amica lo avrebbe ospitato. Il 34enne, che non aveva un lavoro fisso, ha mantenuto i contatti con la famiglia fino alla vigilia di San Silvestro, quando è uscito di casa per non farvi più ritorno.

Con sé ha i documenti, il bancomat e un cellulare vecchio modello. A lanciare l'allarme è stata la redazione di Chi l'ha visto? attraverso il sito ufficiale. I familiari del giovane temono per la salute del giovane che prende regolarmente farmaci. Raffaello ha occhi e capelli castani e indossa un paio di lenti con montatura scura. Sul braccio ha un tatuaggio tribale. Parla correntemente inglese e spagnolo. La sua scomparsa precede di pochi giorni quella di un'altra cittadina italiana trasferitasi nelle Canarie, Luciana Bianchi, 47 anni, sparita da Telde, Isola Gran Canaria, il 2 gennaio 2018.

Raffaele Di Nardo, detto Lello.

