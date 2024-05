video suggerito

Ragazza esce e scompare a Foggia, appello dei familiari: "Non ha i farmaci, aiutateci a ritrovarla" Annamaria, ragazza di 19 anni, è sparita improvvisamente nel nulla dopo essere uscita di casa ormai oltre venti giorni fa a Lucera, in provincia di Foggia. Con sé non ha documenti, cellulare e farmaci che assumeva regolarmente.

A cura di Antonio Palma

Sono giorni di apprensione e paura a Lucera, in provincia di Foggia, per le sorti di una ragazza di 19 anni sparita improvvisamente nel nulla dopo essere uscita di casa ormai oltre venti giorni fa. Annamaria Veneziano, questo il nome della giovane, si è allontanata nella mattinata di martedì 16 aprile facendo perdere le sue tracce e da allora non ha più dato notizie di sé, mettendo in allarme parenti e amici.

Col passare dei giorni, si teme ormai che possa trovarsi in gravi difficoltà anche perché la ragazza non ha con sé nemmeno i farmaci di cui ha bisogno per la sua terapia quotidiana. Dopo la denuncia formale alle forze dell'ordine, sono scattati anche diversi appelli sui quotidiani locali e sui social in cui sono state diffuse foto e descrizioni dell'adolescente per chiedere aiuto nelle ricerche. Finora però di lei nessuna traccia tanto che si è deciso anche di rivolgersi alla trasmissione "Chi L'ha Visto?", specializzata in persone scomparse, per cercare di estendere le ricerche al resto d'Italia.

Non è escluso infatti che la ragazza possa essere stata aiutata da qualcuno ad allontanarsi dalla Puglia. L'ultima volta che è stata vista, Annamaria era ospite della comunità "Casa famiglia Don Murialdo" di Lucera. Era il 16 aprile scorso e intorno alle 9 del mattino si è allontanata da Lucera senza farvi più ritorno. La ragazza non ha portato i documenti né cellulare e nemmeno i farmaci e questo ha messo subito in agitazione. Le ricerche sono partite il giorno stesso della sua scomparsa, da parte dei familiari e dei responsabili del centro che hanno interessato le forze dell'ordine, ma di lei non si sono più avute notizie.

“Aiutateci a ritrovare Annamaria” è l'appello dei familiari che ora temono che possa trovarsi in difficoltà. Annamaria è alta 1,70 metri, ha occhi e capelli castani. Al momento della sparizione indossava jeans scuri, felpa nera, pantaloni scuri, scarpe da ginnastica chiare e zainetto scuro. Chi ha sue notizie contatti subito le forze dell'ordine.