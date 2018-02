Da un anno a Telde, nell'isola di Gran Canaria (Spagna), Luciana Bianchi ha fatto perdere le sue tracce il 2 gennaio dall'isola iberica. La 47enne di origini perugine (era residente a Sant'Erminio) ha lasciato la propria casa senza cellulare né documenti e da allora non ha fatto più avere sue notizie. A darne notizia l'associazione Sos Desaparecidos e dalla Guardia Civil spagnola, che ha diffuso la sua foto, sollecitando chiunque l'avesse vista a fornire informazioni.

Luciana ha lasciato a casa la sua borsa.

Un amico ha riferito di averla accompagnata a casa alle 20 di lunedì 1 gennaio – il giorno precedente alla scomparsa – nel suo appartamento in località “Lomo Catela”, nelle campagne a sud di Telde. Secondo gli amici e colleghi la quarantasettenne aveva ricevuto di recente una buona notizia: era stata appena stabilizzata dalla agenzia per cui lavorava, circostanza che rende la sua scomparsa ancora più misteriosa. Luciana conduceva una vita serena nell'isola meta del turismo e non aveva, apparentemente, motivi per allontanarsi senza dare notizie ai suoi familiari. Nelle ultime ore sui social network si moltiplicano le condivisioni dell'appello sulla sua scomparsa, nella speranza che chiunque avesse sue notizie, anche indirette, si metta in contatto con le forze dell'ordine. Luciana non ha portato con sé neanche la borsa.

Luciana Bianchi.

Nome: Luciana

Cognome: Bianchi

Data di scomparsa: 2 gennaio 2018

Età al momento della scomparsa: 47

Luogo della Scomparsa: Telde, Canarie (Spagna)

Aspetto: Luciana ha i capelli castano scuro e indossa lenti con una montatura scura

Contatti: Sos Desaparecidos ha lanciato un appello chiedendo che chiunque abbia informazioni su Luciana chiami il numero di emergenza 112