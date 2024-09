video suggerito

Quattro alpinisti dispersi sul Monte Bianco per maltempo, 2 sono italiani: “Rischiamo di morire congelati” Quattro alpinisti risultano dispersi, bloccati sul Monte Bianco a causa del maltempo. Si tratta di due italiani e due sudcoreani. I primi hanno lanciato l’allarme nella giornata di sabato 7, poi si sono perse le loro tracce. Ai soccorritori avevano detto: “Veniteci a prendere, non vediamo niente. Rischiamo di morire congelati”. Riprendono le ricerche, interrotte dalle condizioni meteo avverse. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Quattro alpinisti risultano dispersi, bloccati sul versante francese del Monte Bianco a causa del maltempo che si è abbattuto con violenza nella giornata di ieri, domenica 8 settembre. Si tratta di due italiani di circa 40 anni, un uomo lombardo e una donna ligure, e due sudcoreani.

I primi sono stati localizzati un'ultima volta a 4600 metri di quota, degli altri invece non si conosce la posizione. I connazionali sono partiti dal rifugio des Cosmiques nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 settembre, quando è scattato l'allarme.

I due alpinisti bloccati dal maltempo: "Rischiamo di morire congelati"

I due avevano allertato i soccorsi dopo essere rimasti bloccati in quota durante la discesa dalla cima, a causa della nebbia e delle avverse condizioni meteo. "Veniteci a prendere, non vediamo nulla. Rischiamo di morire congelati", avevano detto ai soccorritori che hanno cercato in un primo momento di raggiungerli a piedi.

I due alpinisti erano anche caduti in un crepaccio ma erano riusciti a uscire. Le ricerche riprenderanno questa mattina, visto che ieri sono state interrotte dal maltempo.

Morto un alpinista di 71 anni nel Bellunese

Intanto, nella giornata di domenica un altro alpinista di 71 anni, Loris De Barba, è stato trovato morto dopo essere precipitato per 50 metri da una parete a 2300 metri di quota. L'uomo, che era partito nel pomeriggio per andare a riprendere il tramonto, probabilmente si trovava in cima a una delle Torri del Camp, nel Bellunese, quando è scivolato.

Allerta arancione e gialla per la giornata di oggi, lunedì 9 settembre

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di oggi, lunedì 9 settembre, un'allerta arancione in otto regioni (Friuli Venezia Giulia, Toscana e su settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Molise), gialla in 17, da Nord a Sud, per una nuova giornata di maltempo.

Domenica 8 settembre violenti nubifragi hanno investito praticamente tutto il Nord Italia. I temporali hanno colpito quasi tutta la Toscana, dove sono stati registrati circa 2000 fulmini tra le province di Pisa, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Firenze.

Una bomba d'acqua si è abbattuta anche in Liguria nel Ponente, soprattutto nella zona di Sanremo. Qui la pioggia battente ha trasformato le strade in corsi d'acqua e allagato sottopassi e scantinati causando problemi alla viabilità.