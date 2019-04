in foto: Foto di repertorio

Due persone risultano da martedì disperse a Savona. Si tratterebbe di due donne che stavano attraversando un guado nel torrente Letimbro. A dare l'allarme è stata una terza persona, il compagno di una delle due donne, che era insieme a loro. Le due donne, entrambe ecuadoriane, sarebbero cadute nelle acque ingrossate dalla pioggia nel torrente Letimbro mentre sembra passavano un guado nella zona di via Cimavalle a Santuario vicino alla cava Germano. Una delle due donne disperse avrebbe 38 anni, l’altra avrebbe circa 50 anni e, secondo quanto ricostruito finora, era arrivata nel pomeriggio di ieri da Genova per raggiungere la sua amica. L’allarme è scattato intorno alle 21,30 di martedì quando alla centrale operativa dei pompieri è arrivava la richiesta di soccorso da parte di un uomo, il compagno della trentottenne, che le avrebbe viste nel torrente e poi sparire. Il racconto dell’uomo, che sarebbe apparso molto agitato, è ora al vaglio della polizia. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, forze dell'ordine e di rinforzo il nucleo sommozzatori inviato da Genova. Questa mattina è previsto anche l’arrivo dei droni per aiutare le squadre a terra. La zona interessata dalle ricerche è quella di Castel Sant’Agata e via Cimavalle. Per il momento, delle due donne sarebbe stata trovata dai soccorritori solo una borsa.

Maltempo, dispersa una donna nel Pisano – Secondo le previsioni meteo, intanto, il maltempo dovrebbe allentare la sua morsa a partire da oggi. Le forti piogge delle scorse ore hanno causato la morte di una turista francese di sessantadue anni nel sud della Sardegna mentre una donna di ottanta anni risulta ancora dispersa nel Pisano. La signora, nel primo pomeriggio di martedì, assieme al marito è stata travolta in auto dal torrente in piena a Castelnuovo Val di Cecina, dove si trovava in vacanza. L’uomo è riuscito a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi mentre la macchina veniva trascinata via dalla corrente con a bordo la moglie. Le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco di Volterra con il supporto della squadra speleo alpinistico fluviale Saf, sono state interrotte per il buio e riprese stamane.