È stata ritrovata senza vita Maria Grazia Milani, la donna di ottanta anni che da ieri risultava dispersa a Castelnuovo Val di Cecina, nel Pisano, dopo essere stata travolta da un torrente in piena mentre si trovava in auto con il marito. Il corpo della donna è stato rinvenuto a circa cinque chilometri di distanza dall'evento, in prossimità di un piccolo ponte dove è situata la stazione di rilevamento idrometrico della Regione Toscana. “Rinvenuto da un gruppo di volontari coordinati dai vigili del fuoco, a circa 5 km dal punto di scomparsa, il corpo privo di vita della donna travolta ieri dall’ondata di piena del torrente Pavona a Castelnuovo di Val Cecina (PI)”, si legge in un tweet diffuso in mattinata dai vigili del fuoco.

Le ricerche della donna riprese all'alba – Il corpo di Maria Grazia Milani, originaria della provincia di Milano e residente da tempo a Santa Margherita Ligure (Genova), è stato individuato dopo che il livello delle acque del torrente Pavone è andato progressivamente abbassandosi, una volta che sono terminate le abbondanti piogge delle ultime ore. Le ricerche della turista erano state sospese ieri sera a causa del buio e riprese questa mattina all'alba. Il marito della donna, che si trovava in auto con lei al momento dell'incidente, era riuscito a salvarsi prima che la vettura fosse risucchiata dall'acqua. La coppia di anziani era in vacanza in Toscana, nella loro casa nelle campagne di Castelnuovo Val di Cecina. Secondo quanto riferito dall'uomo ai carabinieri, i due avrebbero provato a guadare il torrente con l'auto per raggiungere casa. La macchina però è diventata ingovernabile e se l'uomo ha avuto la prontezza di mettersi in salvo, la moglie non ci è riuscita.