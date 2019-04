in foto: Foto di repertorio

Dramma nel mare antistante il porticciolo di Porto Corallo, a Villaputzu, in Sardegna, dove una barca piena di turisti di nazionalità francese si è rovesciata a causa delle avverse condizioni meteo: un uomo è sparito tra le onde, mentre una donna e il suo cane sono stati tratti in salvo. Dopo l'allarme, sono iniziate le ricerche del naufragi, terminate con la scoperta del suo cadavere tra gli scogli poco distanti. A quanto sembra la barca proveniva da Santa Maria Navarrese e stava tentando – con non poche difficoltà – di entrare in porto a causa del mare molto mosso.

Stando a quanto riporta La Nuova Sardegna l'uomo e la donna si stavano avvicinando con l'imbarcazione a vela di 15 metri, Ocean 393 clipper, all'imbocco di porto Corallo nel tentativo di trovare riparo dal mare che aveva raggiunto forza 10. Mentre faceva il suo ingresso in rada la barca si è inclinata su un fianco e ha iniziato a imbarcare acqua. L'uomo è caduto in mare mentre tentava di ripristinare il giusto assetto, mentre la donna e il cane invece sono riusciti a rimanere a bordo e nel giro di pochi minuti sono stati tratti in salvo dal personale della marina di Villaputzu che li ha raggiunti in gommone. La donna è stata trasportata in elicottero all'ospedale Brotzu, il cane affidato ad alcuni volontari del paese.

La Sardegna è stata sferzata oggi da un'ondata di maltempo: tutta la provincia di Cagliari e il Sulcis sono colpiti dal forte vento.

I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari e i vari distaccamenti della provincia sono impegnati dalle prime ore di stamattina per numerosi interventi a causa del maltempo. Decine le chiamate arrivate al 115.