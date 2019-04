in foto: Immagine di archivio

Una ragazza che torna a casa e trova il fidanzato, un giovane di ventisei anni, senza vita. È quanto accaduto a Decimoputzu, nel Sud Sardegna, paese sconvolto per la morte del ragazzo, un giovane agricoltore. Un giovane che, stando a quanto trapelato, si sarebbe tolto la vita. Gli inquirenti – a scriverlo sono i quotidiani locali che hanno riportato la notizia – non avrebbero dubbi sul suicidio. Il giovane agricoltore, secondo quanto si legge sul quotidiano l’Unione Sarda, è stato ritrovato dalla fidanzata nell'officina domestica della casa dove i due convivevano da quattro anni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri di Decimomannu. A quanto emerso, il giovane non avrebbe lasciato alcun messaggio per “spiegare” in qualche modo il suo gesto estremo.

La fidanzata sotto choc: “Senza di lui non sarà più nulla come prima” – Un gesto che nessuno si aspettava, né la sua compagna né i suoi genitori. Il ventiseienne non avrebbe avuto alcun problema di depressione o comunque mai nessuno aveva notato qualche disagio. “Era un ragazzo con la testa sulle spalle e anche forte di carattere: chi lo conosceva lo sa bene”, le parole della fidanzata. “Senza di lui non sarà più nulla come prima”, così ancora la donna sotto choc: “Non so proprio che cosa pensare”, avrebbe aggiunto. Il pm di turno ha disposto la restituzione della salma e i funerali del giovane sono in programma sabato pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Decimoputzu.