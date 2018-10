Il ponte sul rio Santa Lucia che collega Cagliari al comune di Capoterra, lungo la strada statale 195, è crollato a causa del maltempo che sta imperversando su tutta la Sardegna. Pochi chilometri prima a cedere era stato un tratto di strada, provocando una voragine che ha costretto la Polizia municipale a chiudere la statale all'altezza del ponte della Scafa, scongiurando in questo modo il passaggio di automobili. La potenza dell'acqua, dopo l'esondazione del fiume avvenuta in mattinata, ha inghiottito nelle scorse ore ciò che rimaneva della strada già parzialmente sommersa dopo la rottura degli argini. Dopo il crollo del ponte la statale è tagliata letteralmente in due.

Le condizioni meteo in tutta la Sardegna sono nettamente peggiorate nelle ultime ore, tanto che la Protezione Civile, dopo aver lanciato l'allerta rossa, ha emesso un avviso per alto rischio idrogeologico nell'Iglesiente, Campidano e sul bacino Flumendosa-Flumineddu. Quattro persone sono state soccorse dai vigili del fuoco perché le loro case erano circondate dall'acqua, ma le strade sono impraticabili in tutta la regione a causa di allagamenti e torrenti esondati.

La situazione più difficile a Capoterra: l'esondazione del rio Santa Lucia ha completamente allagato la cittadina costringendo il sindaco a chiudere le scuole e l'Anas diverse strade, su tutte la statale 195 Sulcitana. Il paese è isolato dopo il crollo del ponte, e molte squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo in soccorso delle persone rimaste bloccate in casa, alcune delle quali disabili. Si segnalano anche cittadini sui tetti delle case. La situazione è difficile anche per chi deve spostarsi in aereo: numerosi voli in partenza dall'aeroporto di Cagliari-Elmas sono in ritardo a causa di una tempesta di fulmini che ha impedito i rifornimenti degli aerei in pista.

Sardegna, le previsioni meteo per domani

Nel nuovo bollettino meteo della Protezione Civile si spiega: "Precipitazioni a carattere temporalesco di forte intensità stanno interessando la fascia costiera orientale a sud-ovest di Cagliari, l'area metropolitana di Cagliari e la parte orientale dell'isola. Oggi e domani sono ancora previste precipitazioni sparse a carattere temporalesco sulla Sardegna meridionale e orientale, anche di forte intensità e con cumulati sino a molto elevati. All'attività temporalesca potranno essere associati episodi di forti raffiche di vento e di grandinate".