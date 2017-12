Dopo i ritiri dei lotti incriminati a seguito dei primi casi di intossicazione segnalati, sul caso della salmonella nel latte in polvere per bambini la magistratura francese ha deciso di aprire un'inchiesta preliminare per stabilire i fatti ed eventuali colpe dopo aver accertato la presenza di altri casi nel Paese. In totale infatti in Francia sono stati 35 i bambini colpiti da salmonella dopo aver consumato uno dei prodotti incriminati, tutti a marchio Lactalis. Tra i piccoli solo 16 sono stati ricoverati, ma fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita. Nel Paese transalpino infatti è scattato l'allarme e mentre l'azienda ha fatto partire una inchiesta interna anche la magistratura ha deciso di intervenire.

Come ha spiegato una fonte giudiziaria all'agenzia France Presse, l'indagine dei pm si concentrerà su possibili accuse di attentato alla salute altrui per aver provocato lesioni non volontarie e aver messo a rischio la vita di altre persone, ma anche su possibili frodi, errori ed omissioni nel richiamo del prodotto. In effetti dopo un primo ritiro di 7mila tonnellate di prodotto pari a 625 partite, annunciato il 10 dicembre scorso dal governo francese, la stessa azienda ha capito che potevano essere molto di più i lotti contaminati. Pochi giorni fa infatti il colosso industriale francese ha raddoppiato le quantità di latte artificiale da ritirare dal mercato.

I richiami riguardano sia il latte venduto in Francia sia all'estero. Al centro dell'attenzione c'è l'impianto di Lactalis a Craon, nell'ovest della Francia, dove sono stati realizzati o trasformati i prodotti sospetti. In particolare il principale gruppo lattiero-caseario francese sospetta che l'epidemia di salmonella possa avere avuto origine da alcuni lavori realizzati nell'impianto nel primo semestre dell'anno e per questo ha ordinato il ritiro dagli scaffali in tutta e Europa dei lotti che sono passati da questo stabilimento da febbraio scorso.