Grave incidente in Puglia, dove un fulmine è caduto tra i bagnanti su una spiaggia tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento. Il fulmine ha provocato almeno cinque feriti: tra questi c'è un ragazzino di tredici anni che sarebbe in gravi condizioni. Il ragazzo, che giocava vicino alla battigia quando il fulmine lo ha colpito, sarebbe il più grave dei feriti ed è stato condotto in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Al momento dell'incidente non pioveva, ma in lontananza si avvertivano i primi tuoni. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di Porto.

Ricoverati anche un diciassettenne senegalese e un ventinovenne italiano – Il fulmine, secondo le prime ricostruzioni, si è abbattuto su un gruppo di ragazzini senegalesi che giocavano a calcetto su un tratto di spiaggia libera tra i lidi “Le Dune” e “Il Tabù”. Dei cinque ragazzini coinvolti ad avere la peggio sono stati un diciassettenne e soprattutto il tredicenne, le cui condizioni sono ritenute molto gravi. Andato in arresto cardiaco, è stato rianimato grazie al pronto intervento del bagnino del lido vicino “Le Dune”, che è arrivato col defibrillatore, e da alcuni infermieri liberi dal servizio che si trovavano sulla spiaggia. Arrivato in ospedale privo di coscienza dopo le manovre di soccorso avanzato compiute sulla spiaggia, si trova in rianimazione. Anche per il diciassettenne si è reso necessario il trasporto in ospedale, come per un giovane di ventinove anni italiano che si trovava vicino ai ragazzini quando si è abbattuto il fulmine. Entrambi sono ricoverati in codice giallo per disturbi alla sensibilità degli arti, cefalea e iniziale perdita di coscienza. Altri due ragazzini di nazionalità senegalese, pare che siano tutti venditori ambulanti, dopo essere stati visitati sul posto dagli operatori sanitari del 118, hanno rifiutato il ricovero.

Disagi per il maltempo anche in altre zone della Puglia – In Puglia il maltempo ha provocato dei disagi anche nella giornata di ieri, quando un violento nubifragio si è abbattuto in serata a Grottaglie, nel Tarantino, con allagamenti, alberi sradicati e disagi tra la popolazione. Numerose sono state le chiamate al 113 per segnalare la presenza di diverse autovetture sommerse dall'acqua, con i passeggeri a bordo. L'equipaggio di una volante è riuscito a salvare un bambino di 4 anni intrappolato insieme alla famiglia in macchina: la vettura era sommersa dall'acqua fino ai finestrini. In salvo anche i genitori.