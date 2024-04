video suggerito

"Il risotto fa schifo", botte al ristorante: lancio di piatti, bicchieri e tavoli tra titolare e clienti Maxi rissa in un ristorante di Campolongo Maggiore, dove alcuni clienti si erano lamentati della qualità del risotto servito per cena. Tra clienti e ristoratore sono volati piatti, bicchieri e tavoli. Il proprietario del locale, secondo quanto reso noto, avrebbe rotto un vaso di vetro in testa a un cliente.

A cura di Gabriella Mazzeo

Botte alla Bud Spencer in un ristorante di Campolongo Maggiore (Venezia), dove alcuni clienti si sono lamentati per un piatto di risotto servito al tavolo e giudicato di scarsa qualità. Secondo gli avventori del locale, il conto non era "congruo" alla qualità del cibo e del servizio, così dal battibecco alla zuffa il passo è stato breve.

A dare notizia della scazzottata tra i tavoli del locale è stato il Gazzettino, che ha raccontato di piatti, posate e bicchieri volanti e ad un certo punto, perfino di tavolini usati come armi. Il tutto davanti agli altri clienti, sbigottiti e impauriti. A fare le spese dell'ira della comitiva inferocita, anche una porta a vetri del ristorante, andata completamente in frantumi.

Secondo quanto reso noto, il tutto è avvenuto intorno alle 23 della serata di sabato, vigilia di Pasqua, in un noto locale di Campolongo Maggiore. Alle lamentele di due clienti, iniziate come battibecco con lo staff, si sono poi uniti gli altri clienti del tavolo incriminato. Le lamentele sono proseguite fuori dal locale, per poi entrare di nuovo prepotentemente negli spazi del ristorante.

Secondo le prime informazioni, anche il ristoratore si sarebbe inserito nella zuffa, reagendo prima con i pugni e poi con il lancio di un vaso di vetro contenente caramelle, rotto in testa a uno dei clienti "ribelli".

Alla fine della zuffa, il risultato è stato di due feriti. Sul posto è intervenuta una pattuglia di carabinieri della Tenenza di Dolo e un'ambulanza del pronto soccorso dell'ospedale padovano di Piove di Sacco. Il cliente che ha ricevuto il vaso di vetro in testa è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere, mentre il ristoratore è stato medicato sul posto per una ferita al volto.

Cosa abbia potuto scatenare l'ira dei due clienti e la conseguente reazione del ristoratore risulta di fatto incomprensibile e non si esclude che tutto possa essere stato generato da un bicchiere di troppo.