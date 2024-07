video suggerito

Cenano in un ristorante e scappano senza pagare, il titolare: “500 euro a chi li riporta al locale” Il titolare di un locale di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, ha deciso di mettere una ‘taglia’ da 500 euro sulla testa di due ragazzi che hanno cenato nel suo ristorante e sono scappati senza pagare. Il ristoratore ha pubblicato sui social la foto dei due promettendo di ricompensare chi li troverà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Foto Facebook del ristorante di Porto San Giorgio

Fa discutere la scelta del titolare di un locale di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, che ha deciso di mettere una ‘taglia' da 500 euro sulla testa di due ragazzi che qualche sera fa hanno cenato nel suo ristorante e sono scappati senza pagare.

Come riportato da Il Resto del Carlino, il ristoratore ha pubblicato sul profilo Facebook del suo locale la foto dei due giovani promettendo di regalare 500 euro a chi li riaccompagnerà nel suo ristorante. Secondo quanto racconta ancora il quotidiano, l'uomo non si sarebbe rivolto alle forze dell'ordine ma avrebbe preferito risolvere in questo modo la quesdtione.

Una decisione che ha scatenato polemiche. Il personale della concessione balneare si è detto estenuato dal fatto che il commercio cittadino sia costretto a lavorare con la spada di Damocle di furti di ogni tipo. Ma la scelta di rendere pubblici i volti dei due ragazzi e di offrire la ricompensa, senza, da quanto si legge, formalizzare regolare denuncia, viene vista come una scelta un po' estrema.

"Siamo stanchi di questa situazione – si è difeso il personale dello chalet – lavoriamo costantemente con il timore di essere derubati". Il malcontento tra gli operatori deriva anche da gravi fatti di cronaca accaduti nella zona, come scontri tra giovanissimi. Nell'ultimo caso, per esempio, sono stati esplosi anche tre colpi di pistola da parte di un 22enne, autore in precedenza di una rapina ai danni di una coppia.

L'estate scorsa aveva fatto scalpore il caso di un gruppo di ragazzi siciliani che il 25 agosto 2023, con la scusa di fumare una sigaretta, erano scappati senza pagare il conto in un ristorante di Malta. Anche in quell'occasione erano finite sui giornali le immagini riprese dalla videosorveglianza del gruppo di giovani, senza tuttavia che venisse proposta alcuna ricompensa.

La vicenda si era conclusa con il padre di uno dei ragazzi che aveva contattato il ristorante e lo aveva risarcito. E aveva anche proposto al locale di mandare il figlio a lavorare gratuitamente durante la stagione estiva dell'anno successivo. Ora resta da vedere se anche il ristoratore di Porto San Giorgio riuscirà a trovare i due ‘scrocconi'.