in foto: Annalisa Pan (Facebook).

È una storia a lieto fine quella di Annalisa Pan, 46enne originaria di Rovigo ma residente in un altro comune veneto, che dopo 46 anni ha potuto finalmente riabbracciare Belinda e Monica, le sue due sorelle biologiche dalle quali era stata divisa a pochi giorni dalla nascita. È stata lei stessa ad annunciarlo sul proprio profilo Facebook, aggiungendo, però, che la sua ricerca non è ancora finita: "Oggi è il giorno più bello della mia vita perché finalmente dopo quasi mezzo secolo sono riuscita a trovare le mie due sorelle. Ora mancano all'appello i miei tre fratelli ma so che troverò anche loro". Per rintracciare Marco, Mauro e Luca, 55 anni il primo, 52 il secondo e 49 il terzo, la donna si è rivolta anche alla trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto?", che proverà a darle una mano.

Tutto è cominciato qualche tempo fa, quando Annalisa, il cui cognome originario è Boschetto, ha deciso di fare luce sulle sue origini. Da sempre ha infatti saputo di essere la minore di 6 fratelli, da cui è stata separata poco dopo la nascita per essere data in adozione. Un altro elemento certo è che i suoi tre fratelli e le due sorelle sono tutti nati nel capoluogo polesano e che sono stati anch’essi tutti adottati. La 46enne è sempre andata avanti con la sua vita, ma ha deciso che era giunto il momento di cercare le due sue sorelle e i tre fratelli biologici. Tramite i social network è riuscita a ricongiungersi con Belinda e Monica, e nei giorni scorsi, come riporta Il Corriere della Sera, è tornata proprio a Rovigo, dove è nata nel gennaio del 1972. Ma per Annalisa la sua missione non è ancora terminata. All'appello mancano ancora i tre fratelli, che non è ancora riuscita a rintracciare. "Chi sa qualcosa per favore mi scriva anche in anonimato", si legge sulla pagina Facebook della donna che non intende accontentarsi del ritrovamento delle sorelle maggiori, ma vuole riunire la famiglia dalla quale è stata divisa, ancora senza un motivo, quando era ancora in fasce.