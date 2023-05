Ztl Fascia Verde, il sindaco Gualtieri: “Presto tavolo con la Regione per rivedere il progetto” Il sindaco Gualtieri incontrerà Francesco Rocca per discutere della Ztl Fascia Verde: “Sono vincoli, non scelte. Ma studieremo modifiche”. Si pensa ad una variazione delle aree di divieto e degli orari.

A cura di Beatrice Tominic

Da quando è stato annunciato, il progetto della Ztl Fascia Verde ha ricevuto moltissime critiche. Così, prendendo atto delle critiche e delle richieste dei cittadini, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il governatore della Regione Lazio Francesco Rocca hanno fatto sapere che potrebbe essere modificato.

Come riporta il Corriere della Sera, si starebbe pensando di cambiare le aree di divieto e gli orario di attivazione della ztl stessa. Il tutto, però, dovrà avvenire dopo aver consultato e valutato i dati ambientali del 2022 e del 2023: "Ci metteremo a tavolino con la Regione per capire come, a parità di riduzione delle sostanze inquinanti obbligatorie per legge, sia possibile rimodulare le misure", ha dichiarato il sindaco Gualtieri al termine dell'incontro di Palazzo Chigi sul Giubileo.

Come cambiare il progetto della Ztl Fascia Verde

Il rischio di archiviare il progetto sembra solo un ricordo, ma cambiare i criteri con cui attivarlo è una necessità.

"Dobbiamo spiegare ai cittadini di cosa si tratta – ha continuato Gualtieri – Vedo anche molta confusione". La ztl verde, come ha precisato il sindaco, rientra nelle misure di attuazione di una normativa regionale che ha prescritto determinati divieti sulla base della necessità di ridurre gli agenti inquinanti nell’atmosfera. "Roma supera i livelli medi annui di biossido di azoto. Sono dei vincoli, non delle scelte", ha sottolineato.

Trattandosi di una città particolare, però, ha ricordato anche di come sia presente una clausola di flessibilità: "Gli assessori Eugenio Patanè (Mobilità, ndr) e Sabrina Alfonsi (Ambiente, ndr) hanno negoziato con l’assessore Lombardi la clausola che permette a Roma Capitale, d’intesa con la Regione, di studiare delle eventuali rimodulazioni purché sia garantito lo stesso livello di riduzione dell’inquinamento".

Le proteste dell'opposizione

Nel frattempo continuano le proteste da parte dell'opposizione. Il capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Sartori, aveva lanciato una petizione che oggi supera le 64mila firme. Anche il vicepresidente dell'Assemblea Capitolina, il pentastellato Paolo Ferrara, si è espresso a difesa delle romane e dei romani che vivono in periferia: "Saranno costretti a comprare un’auto nuova oppure a ore di odissea su mezzi pubblici insufficienti a riceverli".