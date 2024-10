video suggerito

Ztl Fascia Verde di Roma, divieti rinviati ma il rischio multe resta: presto attive le 51 telecamere Approvata la delibera regionale che blocca l’introduzione dei nuovi divieti di accesso alla Ztl Fascia Verde di Roma in vigore dal 1 novembre 2024. I veicoli diesel Euro 4, quindi, potranno continuare a circolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nuova Fascia Verde di Roma

Con l'approvazione di una delibera di giunta, la Regione Lazio ha disposto il rinvio dei divieti di accesso alla Fascia Verde di Roma per le automobili alimentate a Diesel Euro 4 e a benzia Euro 3. Dal 1 novembre 2024, quindi, non scatterà alcuno stop aggiuntivo rispetto a quelli già in vigore attualmente per circolare all'interno della Ztl.

Attivi in primavera i 51 varchi elettronici di accesso alla Ztl

L'assessorato ai Trasporti del Comune di Roma fa sapere che la delibera varata dalla giunta Rocca non interviene in merito all'accensione dei 51 varchi elettronici di accesso alla Fascia Verde, la cui attivazione resta confermata per la primavera 2025. Nei prossimi mesi, infatti, sarà completata l'installazione delle telecamere, che in seguito verranno accese e consentiranno di multare i veicoli che non possono accedere alla Fascia Verde. Alcune categorie di veicoli già oggi non possono circolare all'interno della Ztl di Roma, ma non esisteva alcun sistema automatico di rilevazione degli accessi illeciti. Con l'attivazione dei varchi elettronici, invece, cominceranno ad arrivare le multe per gli automobilisti che violano le regole.

Chi non può circolare all'interno della Fascia Verde di Roma

Ma quali sono le regole attualmente in vigore per accedere alla Ztl e che resteranno tali anche a partire dal 1 novembre 2024? Non possono circolare all'interno della nuova Fascia Verde, i cui confini sono stati ampliati recentemente, le seguenti categorie di veicoli, come si legge sul sito di Roma Mobilità:

Leggi anche I divieti di accesso alla Ztl di Roma slittano di un anno: arriva la delibera sulla Fascia Verde

Autoveicoli, inclusi quelli dei residenti:

benzina e diesel Euro 2 e precedenti

diesel Euro 3

Ciclomotori, Microcar e Motoveicoli, inclusi quelli dei residenti:

benzina e diesel Euro 1 e precedenti

non è chiaro, al momento, se l'ordinanza della Regione Lazio rinvia anche lo stop per i ciclomotori, microcar e motoveicoli diesel Euro 2

Sono esenti da questi divieti:

veicoli muniti del contrassegno per persone con disabilità

veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, compreso il soccorso stradale;

veicoli adibiti al trasporto collettivo pubblico di linea

veicoli adibiti alla gestione dei rifiuti urbani effettuata per conto e/o direttamente da Roma Capitale, alla tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano nonché al pronto intervento manutentivo svolto per conto o direttamente di Roma Capitale

autoveicoli con impianto BI-FUEL , dotati di un impianto benzina/GPL e/o benzina/metano, che circolano utilizzando esclusivamente il GPL e/o metano.