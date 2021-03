"Sono presidente della Regione Lazio fino al 2023. Faccio l'amministratore da quattordici anni perché in questa Regione ho sempre vinto le elezioni e voglio portare avanti questa missione. Mi auguro che la mia comunità metta in campo altre risorse". Sono le parole del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che intervistato al programma televisivo diMartedì in onda su La7, ha smentito la notizia di una sua possibile candidatura alla corsa per il Campidoglio, come sindaco di Roma alle prossime comunali. L'ex segretario del Pd ha precisato: "Sono stato il primo a dire che consideravo la ricandidatura di Virginia Raggi una minaccia per Roma e lo dico ancora oggi, non è che ho problemi. Non confondiamo l'amore per Roma con il basso calcolo delle alleanze politiche".

In un sondaggio Virginia Raggi è prima alle elezioni Roma 2021

Nel sondaggio realizzato da LAB2101 Virginia Raggi è al primo posto alle elezioni comunali di Roma 2021 con il 30,1% dei consensi, al secondo posto Guido Bertolaso con 27,3%, Roberto Gualtieri al terzo posto con il 21,8%. Lo studio si è basato su 813 interviste realizzate tra l'8 e il 14 marzo su un campione rappresentativo di cittadini maggiorenni residenti a Roma, e vede al primo posto la sindaca uscente del Movimento 5 Stelle rispetto al centrodestra e al centrosinistra. I risultati presi in esame riguardano la possibilità che l'ex ministro dell'Economia sia il candidato unico per il centrosinistra e che Carlo Calenda alla fine decida di non presentarsi alle elezioni. Lo scenario cambia con la sua presenza, ma a parte qualche piccola oscillazione di percentuale a essere in testa è sempre la sindaca uscente Virginia Raggi. Rispetto alla ricandidatura Beppe Grillo ha espresso il suo sostegno, criticando pubblicamente l'operato di Zingaretti, specialmente per quanto riguarda la gestione del piano regionale sui rifiuti del Lazio.