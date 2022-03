Zero multe e controlli in cambio di gelati e cene gratis: tre vigili urbani accusati di corruzione Il pubblico ministero ha chiesto da quattro a cinque anni di reclusione per i caschi bianchi. Le accuse per loro sono di corruzione.

A cura di Natascia Grbic

Un vigile urbano rischia quattro anni di carcere perché accusato di corruzione. Secondo chi indaga, non avrebbe svolto i controlli in una gelateria a Fontana di Trevi in cambio di gelati gratis, oltre a una bustarella di 200 euro che sarebbe stata intascata nel 2013. Il vigile, sospeso dal servizio, rischia oltre alla condanna anche di perdere di perdere il lavoro. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, anche un collega del vigile rischia una condanna: il pubblico ministero ha chiesto cinque anni di reclusione per l'uomo, sempre per corruzione. In questo caso il vigile non avrebbe fatto i controlli a un noto ristorante romano in cambio di cene gratis. Nei guai anche un altro appartenente alla polizia locale: anche lui è accusato di aver cenato gratis in cambio del silenzio su controlli e accertamenti. Gli imputati negano le accuse: sarà ora il giudice a decidere se condannare o meno i caschi bianchi per corruzione.

Vigili urbani accusati di corruzione: rischiano fino a cinque anni

I fatti risalgono a diversi anni fa, nel frattempo il primo vigile è stato sospeso dal servizio. In caso di condanna, rischiano tutti e tre di perdere il lavoro. I mancati controlli hanno riguardato tutti noti locali del centro di Roma, che avrebbero cercato di evitare multe offrendo ai vigili gelati e cene gratis, che i caschi bianchi avrebbero dovuto denunciare. L'inchiesta ha fatto emergere questi episodi, e portato i tre a essere denunciati: gli imputati hanno negato le accuse, riferendo di non aver nulla a che vedere con quanto contestato.