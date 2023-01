Yevhen Yenin morto nell’incidente in elicottero vicino Kiev ha lavorato in ambasciata ucraina a Roma Il viceministro dell’Interno ucraino Yevhen Yenin morto nell’incidente in elicottero a Brovary ha lavorato per lungo tempo all’ambasciata ucraina a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Yevhen Yenin

C'era anche il viceministro dell'Interno ucraino Yevhen Yenin tra le diciotto persone morte stamattina a Brovary. Politico, avvocato e diplomatico ucraino, Yenin ha lavorato all'ambasciata ucraina della Repubblica italiana a Roma dal 2012 al 2016, per poi assumere ruoli di rilievo all'interno delle istituzioni del suo Paese d'origine. Yenin è scomparso all'età di quarantatré anni nell'incidente dell'elicottero, che è precipitato vicino ad un asilo ed edifici residenziali nella regione di Kiev. A darne notizia è stato il capo della polizia nazionale Ihor Klymenko e su Telegram il governatore della regione Oleksiy Kuleba. Tra i feriti si contano una decina di bambini trasportati in ospedale, che al momento dell'accaduto si trovavano nella struttura, successivamente evacuata. Sono in corso le indagini per risalire alle cause che hanno provocato l'incidente.

L'incidente in elicottero vicino Kiev

L'incidente in elicottero che si è verificato stamattina vicino Kiev ha visto oltre le vittime almeno ventidue feriti. Tra i morti c'è il ministro degli Interni ucraino Denys Monastyrskyi. Pare dalle prime informazioni trapelate che l'elicottero si stesse dirigendo verso le zone del conflitto militare. Oltre al ministro e viceministro dell'Interno e il segretario di Stato del Ministero degli affari interni Yurii Lubkovych. Diverse squadre di soccorritori sono state impegnate sul posto per fronteggiare l'emergenza.

Chi era Yevhen Yenin

Yevhen Volodymyrovych Yenin ha ricoperto l'incarico di viceministro degli Affari Interni dal 2021 fino alla sua morte. Tra gli altri ruoli che ha svolto durante la sua carriera al servizio delle istituzioni, c'è quello di vice procuratore generale dell'Ucraina (cooperazione giuridica internazionale) nel periodo 2016-2019 e di viceministro degli Affari Esteri dell'Ucraina tra il 2020 e il 2021.