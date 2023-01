Ucraina, elicottero precipita vicino a un asilo: 18 morti, tra loro il ministro Denys Monastyrskyi Un elicottero è precipitato questa mattina vicino ad un asilo e a edifici residenziali nella città di Brovary, nella regione di Kiev. Tra le vittime il Ministro degli affari interni, Denys Monastyrskyi, oltre a un viceministro e al segretario di stato.

A cura di Davide Falcioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nuova strage di civili in Ucraina. Un elicottero è precipitato questa mattina vicino ad un asilo e ad alcuni edifici residenziali nella città di Brovary, nella regione di Kiev. A renderlo noto su Telegram il governatore della regione Oleksiy Kuleba, spiegando che ci sono vittime e che diversi bambini si trovavano nella struttura scolastica al momento dello schianto. Secondo fonti della presidenza ucraina sul posto si trovano le squadre di emergenza e sono in corso le operazioni di soccorso.

Stando a quanto riferiscono i media ucraini l'aeromobile – un velivolo in dotazione al servizio di emergenza – trasportava tra gli altri il Ministro degli affari interni, Denys Monastyrskyi, oltre a un viceministro – Yevgeny Yenin – e al segretario di stato Yuriy Lubkovich, tutti morti.

In totale, il bilancio al momento è di 18 decessi, inclusi due bambini. Ventidue persone sono invece state trasportate in ospedale, tra le quali 10 minori. Al momento non è noto se l'elicottero sia stato abbattuto o sia precipitato accidentalmente per altre cause: di certo quando è avvenuto la tragedia era ancora buio e c'era molta nebbia e le prime notizie, riferite dalla BBC, suggeriscono che l'elicottero possa aver colpito l'asilo prima di schiantarsi vicino a un edificio residenziale.

La tragedia di questa mattina Brovary rappresenta un durissimo colpo per il governo ucraino, che ha perso alcuni dei suoi più alti rappresentanti e funzionari. Tra le vittime, come detto, c'è il Ministro degli Interni Denys Anatoliiovych Monastyrsky, 43 anni. Il politico, avvocato di formazione, era entrato nel governo nell'aprile del 2021 dopo le dimissioni del suo predecessore Arsen Avakov e negli ultimi undici mesi si era speso – come il resto della leadership ucraina – nel tentativo di fermare l'invasione russa.