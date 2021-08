Week end di Ferragosto: a Roma più controlli su Green Pass al mare e in centro La Questura di Roma sta mettendo a punto in queste ore il piano sicurezza per il week end di Ferragosto: saranno sicuramente intensificati i controlli sul litorale romane e nel centro storico, anche sul fronte del Green Pass verificare che sia effettivamente richieste quando necessario, e per vigilare su possibili assembramenti.

A cura di Redazione Roma

Arriva il giro di boa di questa estate bollente, e per chi è rimasto in città il prossimo week end sarà quasi un obbligo viste le temperature previste con Lucifero con molla la presa, andare a cercare refrigerio verso il mare o i laghi della regione, mentre si organizzano grigliate e pranzi di Ferragosto tra amici come da tradizione. Si intensificheranno così anche i controlli nella capitale e sul litorale romano per il week end di Ferragosto sul fronte del Green Pass. Il piano sicurezza per il 14 e il 15 agosto sarà studiato nei dettagli nel corso di un tavolo tecnico in questura, ma è già stato resto noto che aumenterà l'impegno delle forze dell'ordine soprattutto a Ostia e sul resto del litorale, dove prevedibilmente ci sarà il pienone, e nel centro storico della città. Obiettivo far rispettare i divieti anti assembramento e sanzionare eventuali comportamenti pericolosi per la salute pubblica, verificare che il Green Pass sia richiesto dove previsto e vigilare sulla sicurezza su strade, spiagge e piazze.

Controlli ma anche vaccini in spiaggia

Intanto continuano le iniziative per convincere i cittadini a vaccinarsi, a cominciare dalle trasferte dei team di vaccinatori delle Asl sul litorale romano. L'obiettivo è di intercettare chi si trova in villeggiatura e che ancora non ha prenotato il vaccino, intercettandoli e convincendoli uno a uno. È una delle azioni della Regione Lazio per rendere più efficace possibile la campagna vaccinale anche in queste settimane estive, per arrivare a settembre e all'apertura delle scuole, continuando con il ritmo di inoculazioni tenuto finora.