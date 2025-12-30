We Run Rome 2025, orari e percorso della maratona: strade chiuse e bus deviati il 31 dicembre

Foto dalla pagina Facebook "We Run Rome" di una delle passati edizioni della competizione

Non solo preparativi per i festeggiamenti, per l'ultimo dell'anno anche sport e salute. Mercoledì 31 dicembre 2025 è in programma la XIV edizione della corsa "We Run Rome", che attraverserà Roma con una gara competitiva e una non competitiva da 10 chilometri, e una gara non competitiva da 5. La corsa partirà da viale delle Terme di Caracalla alle 14, attraverserà il centro storico per poi tornare alla linea di partenza. Per l'occasione scatteranno misure alla viabilità con divieti di sosta, strade chiuse e bus deviati, come si legge sul sito ufficiale del Comune di Roma.

Orari e percorso della maratona We Run Rome il 31 dicembre

La quattordicesima edizione della We Run Rome, che si corre il 31 dicembre 2025, parte da viale delle Terme di Caracalla alle 14, dove si chiude intorno alle 15.30. Il percorso passa da:

piazza di Porta Capena,

via dei Cerchi,

piazza Bocca della Verità,

via Petroselli,

via del Teatro Marcello,

piazza Venezia,

via del Corso,

via del Tritone,

via dei Due Macelli,

piazza di Spagna,

via del Babuino,

piazza del Popolo,

via Gabriele D’Annunzio,

Villa Borghese,

via Veneto,

piazza Barberini,

Traforo Umberto I,

via Milano,

via Nazionale,

via dei Serpenti,

via degli Annibaldi,

piazza del Colosseo,

via Celio Vibenna,

via di San Gregorio,

ritorno su viale delle Terme di Caracalla.

Il percorso della We Run Rome 2025

Avrà luogo anche una corsa non competitiva di 5 chilometri dedicata ai runner meno esperti. Anche questa partirà da viale delle Terme di Caracalla per poi andare verso:

Porta Capena,

via dei Cerchi,

Bocca della Verità,

via Petroselli,

via del Teatro Marcello,

piazza Venezia,

via dei Fori Imperiali,

piazza del Colosseo,

via Celio Vibenna,

via di San Gregorio,

Porta Capena,

ritorno su viale delle Terme di Caracalla.

Divieti di sosta e strade chiuse a Roma il 31 dicembre

Limitazioni alla viabilità, in particolare nella zona del Circo Massimo, sono già scattate alla mezzanotte di domenica 28 dicembre. Dureranno fino alla giornata del 2 gennaio, quando finiranno le operazioni di smontaggio del palco del Concertone.

Nell'area la sosta è limitata su viale delle Terme di Caracalla e largo Baldinotti. Lo stesso divieto, per tutta la giornata del 31 a partire dalla notte, sarà valido su largo Vittime del Terrorismo, largo Cavalieri di Colombo, via degli Astalli, piazza di Spagna, piazza Barberini.

Dalle 8 sempre del 31 dicembre non si potrà transitare su un tratto di viale delle Terme di Caracalla, nella carreggiata centrale tra piazzale Numa Pompilio e largo Vittime del Terrorismo, così come su largo Cavalieri di Colombo e via Antonina. Dalle ore 11 chiuse anche le carreggiate laterali di viale delle Terme di Caracalla, sempre nel tratto Numa Pompilio-Vittime del Terrorismo, insieme con piazza di Porta Capena.

Poi dalle 13:30 e sino alla conclusione della We Run Rome, prevista attorno alle 15,30, sarà chiuso tutto il percorso della gara. Infine, dalle 13:30 e sino a quando lo richiederanno le esigenze di viabilità, su via di Porta Pinciana si può viaggiare su un unico di marcia da via Aurora a piazzale Brasile.

Linee bus deviate a Roma per la maratona di fine anno

Per la giornata del 31 dicembre 2025 a Roma alcune linee bus Atac saranno deviate o subiranno modifiche al tragitto a causa del passaggio della corsa We Run Rome e del Concertone di fine anno al Circo Massimo. In particolare:

le linee bus 44, 715, 716 e 781 subiranno una limitazione fino a piazza di Monte Savello;

subiranno una limitazione fino a piazza di Monte Savello; 46 e 916 si fermeranno in via degli Astalli;

si fermeranno in via degli Astalli; 63 e 80 arriveranno fino alla fermata piazza Barberini/via Veneto;

arriveranno fino alla fermata piazza Barberini/via Veneto; la linea 60 sarà limitata a piazza dei Cinquecento (capolinea della linea C2).

Saranno, invece, sospese dalle 13 alle 15,30 le linee 100 e Free 1 ; così come la 119 tra le 13 e le 15.

Le linee H, 3, 30, 40, 51, 52, 53, 61, 62, 64, 70, 71, 75, 81, 83, 85, 87, 89, 118, 160, 170, 490, 492, 495, 590, 628, e Free 2 saranno deviate.