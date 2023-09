Voragine in via dei Prati Fiscali: iniziati i lavori, non terminano prima di dicembre I lavori di rifacimento stradale in via Prati Fiscali causeranno limitazioni al traffico e disagi per residenti e commercianti. Mercoledì 19 settembre un consiglio straordinario al III Municipio per affrontare la questione.

A cura di Simone Matteis

La voragine che si è aperta a Prati Fiscali (Fonte: pagina Facebook di Federica Rampini)

La buona notizia è che sono cominciati i lavori per ripristinare la viabilità in via Prati Fiscali, la brutta è che i disagi perdureranno fino a dicembre: un quadro in chiaroscuro quello dei lavori pubblici necessari al risanamento della voragine che si è aperta lo scorso giugno proprio al centro della carreggiata, nell'area nord-est della Capitale.

Il punto sui lavori: "Impossibile ridurre il cantiere"

"Il danno ha provocato una voragine di notevoli dimensioni, e purtroppo necessita di un serio e lungo intervento per il ripristino", ha spiegato sulla propria pagina Facebook Paolo Marchionne, presidente del III Municipio, che ha poi fatto il punto sui lavori: prevista "una vasca di laminazione in cemento per raccogliere le acque meteoriche in caso di eventi temporaleschi di particolare intensità e l’eliminazione delle interferenze con le altre condotte e cavidotti interrati in quel tratto di via dei Prati Fiscali".

Il cedimento improvviso dell'asfalto è stato causato da un grave danno agli impianti della rete fognaria, rendendo necessario anche da parte di Acea un piano d'intervento. Dal punto di vista del traffico, la voragine ha portato alla chiusura della carreggiata principale in direzione Salaria e la conseguente deviazione del traffico sulla complanare. “L’area di cantiere non può essere ridotta o limitata perché ci dev'essere lo spazio necessario ai mezzi di lavoro", ha sottolineato Marchionne, concludendo poi con l'iniziativa messa in campo insieme alla Polizia locale per predisporre agenti a regolamentare il traffico nelle ore più critiche dei giorni feriali.

Prati Fiscali al centro del dibattito politico nel III Municipio

Intanto la vicenda di Prati Fiscali sarà al centro del consiglio straordinario convocato il prossimo 19 settembre nella sede del III Municipio, a Piazza Sempione.

“Per la preoccupazione dei commercianti riguardo alla durata dei lavori e per il drastico aumento della congestione del traffico in una delle tre vie di uscita dal nostro territorio, abbiamo presentato un atto per chiedere l’istituzione di un tavolo interistituzionale per studiare una viabilità alternativa nei prossimi mesi” spiegano con una nota i consiglieri PD Federica Rampini, Filippo Maria Laguzzi, Giancarlo Cesarei, Nicoletta Funghi, Antonio Comito e il consigliere di Sinistra Civica Ecologista, Simone Filomena.

Sulla questione sono intervenuti anche i consiglieri M5S Dario Quattromani e Marina Battisti: “In gioco non c'è solo la questione della voragine su via dei Prati Fiscali, ma anche quella dei mancati rimborsi Acea in seguito ai danni dell'alluvione, risalente ormai a cinque mesi fa. Dai dati in nostro possesso sappiamo infatti che i risarcimenti stanno andando a rilento e che più del 95% dei cittadini aspetta ancora di riceverli”.