video suggerito

Volo Helsinki-Roma costretto a tornare indietro: c’è una crepa sul finestrino di pilotaggio Una crepa su un finestrino nella cabina di pilotaggio ha richiesto il cambio di destinazione per un aereo Helsinki-Roma, che è tornato indietro. I passeggeri diretti in Italia verranno imbarcati su un volo domattina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

281 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio dalla pagina Facbook di Finnair

Momenti di paura su un volo diretto a Roma costretto a tornare ad Helsinki a causa di una crepa che si è formata su un finestrino presente nella cabina di pilotaggio. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 dicembre, su un aereo Finnair Helsinki-Roma.

Aereo torna indietro per una crepa sul finestrino

Secondo quanto ricostruto l'aereo è decollato dalla capitale della Finlandia intorno alle ore 16 ed era diretto a Roma, dove sarebbe arrivato in serata. Dopo circa un'ora e mezza tuttavia il pilota ha dovuto informare la torre di controllo e cambiare destinazione a causa di un problema al finestrino nella cabina di pilotaggio.

Sul finestrino c'era infatti una grossa crepa e non è stato ritenuto prudente proseguire il viaggio in quelle condizioni per motivi di sicurezza. Così l'aereo è dovuto tornare indirto verso la Finladia. A bordo viaggiavano diversi giornalisti italiani diretti a Roma di ritorno appena in tempo per le festività natalizie, che hanno seguito il vertice Nord-Sud di Saariselka, al quale ha partecipato la premier Giorgia Meloni e che si è svolto dal 20 al 22 dicembre.

I passeggeri torneranno in Italia con un altro volo domattina

L'equipaggio a bordo ha informato i passeggeri del cambio di programma e l'aereo è rintrato ad Helsinki, dov'è atterrato nuovamente. Fortunatamente non si registrano complicazioni e il tutto si è svolto rispettando le procedure di sicurezza previste in casi del genere. Da quanto si apprende i passeggeri torneranno in Italia con volo per Roma domani mattina.