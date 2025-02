video suggerito

Voli a tariffe scontate per i pellegrini del Giubileo: l'iniziativa di Aeroporti di Roma Tra le iniziative riservate ai possessori della Carta del Pellegrino, la tessera digitale e gratuita disponibile sulla app ufficiale Iubilaeum25, ci sono anche quelle di Adr. Per esempio, voli a tariffe convenienti, con opzione di stop-over a Roma.

A cura di Enrico Tata

Aeroporti di Roma offre alcuni sconti e opportunità ai pellegrini in arrivo a Roma per il Giubileo 2025. Infatti, tra le iniziative riservate ai possessori della Carta del Pellegrino, la tessera digitale e gratuita disponibile sulla app ufficiale Iubilaeum25, ci sono anche quelle di Adr. Per esempio, voli a tariffe convenienti, con opzione di stop-over a Roma, prenotabili sulla piattaforma FlyandVisitRome.com.

Tra le opportunità offerte da Aeroporti di Roma c'è anche il ‘Q-pass' gratuito, per prenotare il proprio appuntamento ai controlli di sicurezza, e l'accesso ad

“Airport in The City” che, alla stazione di Roma Termini, consente, a tariffe scontate, per i voli ITA Airways, il check-in gratuito e il trasporto bagagli oltre, dallo scorso dicembre, ad un servizio di deposito bagagli per tutte le compagnie aeree. Per i possessori della carta sono inclusi inoltre sconti presso il Duty Free Aelia Lagardere, oltre all’opportunità di usufruire dei servizi “Personal Shopper”, e “Book A Table” per prenotare in anticipo il proprio tavolo in uno dei ristoranti all’interno del “Leonardo da Vinci”.

Per tutto il corso dell’anno del Giubileo, inoltre, sarà presente presso la zona Arrivi del Terminal 1 dell'Aeroporto di Fiumicino un desk informativo presidiato dai volontari del Dicastero per l’Evangelizzazione.

“"Siamo onorati di annunciare la nostra collaborazione con il Dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede. In qualità di partner del Giubileo 2025, Aeroporti di Roma è impegnata per offrire ai pellegrini in arrivo nella Capitale una accoglienza sempre più di qualità e servizi con elevati livelli di comfort e di efficienza, puntando su sicurezza, innovazione, inclusione e sostenibilità. Grazie al lavoro portato avanti in questi ultimi anni siamo sicuri che il “Leonardo da Vinci”, primo punto di contatto con Roma, si confermerà il miglior biglietto da visita per chi arriva nel nostro Paese”, ha sottolineato il Presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata.