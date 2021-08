Vola fuori l’autostrada e precipita nella scarpata sotto il cavalcavia: gravissimo automobilista Un grave incidente è avvenuto all’alba di oggi, sabato 14 agosto, sull’autostrada A1 nel territorio di Cassino (Frosinone). Qui un’auto con a bordo due persone è uscita fuori dalla corsia sfondando il guard-rail e precipitando da un cavalcavia. Necessario l’intervento di un’elieambulanza per soccorrere il conducente trasferito in elicottero a Roma.

A cura di Redazione Roma

Un grave incidente è avvenuto nelle prime ore della mattinata di oggi – sabato 14 agosto – sull'Autostrada A1 nel territorio del comune di Cassino. All'altezza del cavalcavia di via Valente, dove un'automobile ha sfondato il guard-rail precipitando nel vuoto. Ancora da chiarire la dinamica dello spettacolare incidente. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la Polizia Stradal,e che ha chiuso il tratto di strada interessato per i rilievi del caso, oltre che per rendere possibile le difficili operazioni di soccorso e recupero dei feriti e del mezzo incidentato in sicurezza.

Sul posto anche i mezzi di soccorso del 118: i due occupanti dell'auto sono rimasti feriti gravemente. Mentre il passeggero è stato trasferito all'ospedale di Cassino e qui ricoverato, il conducente è stato trasportato in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma in codice rosso. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente ma da quanto si apprende non sono rimasi coinvolti altri veicoli: forse a essere determinante un colpo di sonno del conducente e l'alta velocità.

Nel pomeriggio di ieri un altro grave incidente è avvenuto sempre sull'A1 nel territorio di Cassino in direzione di Napoli, con un bilancio di tre feriti gravi. Il sinistro ha interessato un tir e tre auto in uno schianto terribile. In questo caso è stato necessario l'intervento di ben due eliambulanze. Per le operazioni di soccorso è stato necessario chiudere il tratto di autostrada tra lo svincolo per Cassino e l'uscita di Caianello con inevitabili gravi ripercussioni alla circolazione autostradale e chilometri di coda in una giornata da bollino rosso non solo per il caldo ma anche per il traffico.