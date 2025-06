video suggerito

Vittima di errore, per lo Stato è morto e gli tolgono la pensione. L'Inps: "Deve dimostrare che è vivo" Michele come "Il fu Mattia Pascal" di Pirandello. Vittima di un certificato di morte compilato male, per lo Stato è morto e ha smesso di ricevere la pensione. Dovrà dimostrare all'Inps che è vivo con un documento.

A cura di Alessia Rabbai

Resta senza pensione per un errore, l'Inps risponde che per riaverla deve dimostrare di essere vivo. La storia che ha dell'assurdo è accaduta a Michele, un settantottenne di Posta Fibreno, in provincia di Frosinone. Dichiarato morto per sbaglio, per lo Stato non c'è più dunque gli è stata interrotta l'erogazione mensile della pensione. All'origine della della vicenda c'è un certificato di morte compilato male. Il protagonista si è ritrovato ad affrontare peripezie come ne "Il fu Mattia Pascal" di Pirandello.

Un certificato di morte sbagliato

Come riporta Il Messaggero Michele è rimasto senza pensione dallo scorso marzo e il suo codice fiscale non è più utilizzabile. Dopo essersi accorto di non poter più ricevere denaro e aver chiesto spiegazioni sui motivi, è iniziata un'odissea tra la burocrazia, che sembra infinita. Così facendo un passo indietro nei fatti famigliari, un decesso c'è stato veramente, ma riguardava un suo parente novantenne, venuto purtroppo a mancare lo scorso febbraio all’ospedale Santissima Trinità di Sora. Ed è qui che in un momento di confusione sono stati compilati i documenti in modo sbagliato. Così a risultare morta oggi è un'altra persona di quel nucleo famigliare, in realtà viva e, viceversa, il morto risulta ancora in vita.

Per l'Inps serve un documento che annulli il certificato di morte

Dal momento in cui il nome di Michele è stato inserito nel certificato di morte è partita la comunicazione all’Inps e dal mese successivo la sua pensione non è più arrivata. Ora Michele tramite l'avvocato Antonio Lecce ha fatto una diffida formale alla Asl di Frosinone. In pratica il fatto che Michele si presenti personalmente all'Inps non basta a provare che sia vivo: serve un certificato che lo dimostri.