Viterbo, muore all’ospedale di Belcolle: aperto un fascicolo per omicidio colposo Viterbo è in lutto per la scomparsa di Giovanni Saveri, noto artigiano e costruttore delle mini macchine di Santa Rosa. La vicenda, raccontata da Studio 3A, vede un fascicolo aperto per omicidio colposo, per far luce sul decesso e su eventuali responsabilità a carico dei medici farà chiarezza l’autopsia.

A cura di Alessia Rabbai

Giovanni Saveri

Omicidio colposo è l'ipotesi di reato per la quale indaga la Procura di Viterbo sulla morte di Giovanni Saveri. L'ottantaduenne è deceduto lo scorso venerdì 13 agosto, dopo essere stato dimesso dall'ospedale Belcolle, dove si era recato a seguito di perdite ematiche dal retto. I famigliari hanno presentato un esposto, per chiedere che venga fatta luce sull'accaduto, per accertare che non vi siano state negligenze o eventuali responsabilità da parte dei medici e del personale sanitario che lo hanno visitato. Sulla salma è stata disposta l'autopsia, che il medico legale ha svolto ieri e se ne attendono i risultati.

Giovanni dimesso dall'ospedale torna dopo 24 ore

Studio legale 3A ha spiegato che "Giovanni dal 31 luglio aveva cominciato a manifestare perdite ematiche dal retto, di cui non aveva mai sofferto prima. Il 2 agosto il medico di famiglia ha prescritto una terapia farmacologica, che non ha avuto i risultati sperati. Il 3 agosto è stato trasportato all’ospedale di Belcolle, dov’è rimasto per una giornata al pronto soccorso e poi trasferito il giorno dopo nel reparto di Gastroenterologia. Le sue condizioni erano molto serie, in particolare a causa dei bassissimi valori di piastrine. Dopo una serie di esami e approfondimenti specifici, tra cui la colonscopia la perdita di sangue si è arrestata e il 12 agosto è stato dimesso con la prescrizione di una terapia e l’assistenza del medico curante. Il giorno dopo è morto dopo essere costretto a tornare in ospedale, perché la perdita ematica era ripresa".

Giovanni Saveri costruttore delle mini macchine

Giovanni Saveri era molto conosciuto a Viterbo, falegname e artigiano, tra i fondatori del Comitato Festeggiamenti Pilastro ha realizzato bellissime mini macchine di Santa Rosa. Appresa la notizia della sua tragica scomparsa la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia. Tantissimi i messaggi di cordoglio tra i quali quello del sindaco di Viterbo, Giovanni Arena: "Con tristezza, apprendiamo la notizia della scomparsa di Giovanni Saveri, per lunghi anni una delle figure più rappresentative del Comitato festeggiamenti Pilastro – si legge in una nota – È grazie alla sua maestria da esperto artigiano che abbiamo potuto tutti apprezzare la spettacolarità delle più belle minimacchine che il quartiere ha visto sfilare. Alla famiglia, le mie più sentite condoglianze". I funerali di Giovanni sono stati celebrati nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 agosto, nella chiesa di Santa Barbara. Lascia sua moglie e due figli.