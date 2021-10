Virginia Raggi riceve il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia e dichiara: “Non lascio la politica” Striscia la Notizia consegna il Tapiro d’Oro a Virginia Raggi e rilascia la prima intervista dopo la notte della sconfitta elettorale: “La situazione è un po’ attapirante, ma ho ottenuto circa il 20% nonostante avessi tutti i media contro, voi compresi. La prendo con filosofia. Avrei proseguito con un altro mandato per continuare le cose iniziate”.

L'ha presa con filosofia Virginia Raggi la consegna del Tapiro d'Oro, il temuto premio assegnato da Striscia la Notizia che le è stato consegnato da Valerio Staffelli. Le immagini andranno in onda questa sera, assieme alle prime dichiarazioni della ormai ex sindaca (rimarrà in carica per gli affari correnti fino al ballottaggio), dopo la conferenza stampain cui certificava la sconfitta.

"Non vado in vacanza e continuerò a lavorare per Roma, c’è ancora tanto da fare. Non lascio la politica. Stiamo già costruendo il futuro", ha spiegato. Una dichiarazione importante, ma non è ancora chiaro se Raggi rimarrà in consiglio comunale in veste di "consigliera semplice", o se continuerà ad occuparsi di politica e della città da un'altra postazione. Grillo al comizio finale lo aveva detto chiaro e tondo: "Anche in caso di sconfitta non sarai messa da parte".

Raggi alla consegna del Tapiro d'Oro: "Tutti i media contro di me"

"La situazione è un po’ attapirante, ma ho ottenuto circa il 20% nonostante avessi tutti i media contro, voi compresi. La prendo con filosofia. Avrei proseguito con un altro mandato per continuare le cose iniziate", ha detto Raggi stando al gioco ma senza rinunciare a ribadire di essere la vittima di una campagna mediatica negativa. Poi rilancia: "Ora mi deve promettere che porterà un cinghiale d’oro a Nicola Zingaretti".

"Dopo 5 anni di attacchi violentissimi, anche personali, ai quali in pochi avrebbero resistito, ho ottenuto poco meno di quanto hanno ottenuto le corazzate di centrodestra e centrosinistra. E questo è un dato da tenere in conto e su cui nei prossimi giorni faremo necessariamente una riflessione", aveva detto Raggi di fronte al risultato delle urne, dove i cittadini hanno certificato la fine della sua esperienza di governo della capitale.