"Cosa farei se dovessi discuterne oggi con Malagò? È una domanda interessante. Quando noi ci siamo insediati, Roma aveva un livello economico-finanziario assolutamente fragile e non si sarebbe potuta permettere l'evento: una decisione condivisa, all'epoca, anche da altre città. Oggi sarebbe diverso. Ora io sono concentrata su tre appuntamenti: il Recovery Fund, il Giubileo del 2025 e sto cercando di portare a Roma l'Expo 2030″. Lo ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport la sindaca Virginia Raggi: il riferimento, ovviamente, è alle Olimpiadi del 2024. La prima cittadina anni fa era stata categorica: non si sarebbero potute tenere a Roma. Adesso risponderebbe in modo differente. Quel treno ormai è perso, le Olimpiadi si terranno a Parigi, ma la sindaca vorrebbe portare nella capitale altri eventi.

Raggi: "Roma è la città della ripartenza post-covid"

Le parole della sindaca Raggi arrivano proprio nei giorni in cui si svolgono gli Europei di calcio 2021 (Euro2020). Quattro partite si terranno proprio a Roma: le tre dell'Italia nel girone e un quarto di finale. "È un momento di grande attesa, lo abbiamo aspettato per tutto l'anno, non vedevamo l'ora. La città è pronta. Nonostante il Covid, si deve ripartire, ma con regole nuove", ha aggiunto. "Credo che Roma sia davvero la città della ripartenza post-Covid. Adesso ci prepariamo a vivere questo gli Europei ma la nostra città è già ripartita con la Formula E in primavera, gli Internazionali di tennis e la settimana scorsa ha ospitato i mondiali di skate. E poi si continuerà: abbiamo la Maratona e nei prossimi anni ricordiamo gli Europei di nuoto, i Mondiali di atletica del 2024, la Ryder Cup!.