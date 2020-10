A lanciare la possibile candidatura della Città Eterna, accolta subito dalla sindaca Virginia Raggi, è stato il neo presidente di Unindustria Lazio, Angelo Camilli, che in un'intervista ieri al Messaggero e oggi al Sole 24 Ore ha dichiarato: "Roma è la Capitale d'Italia, ma c'è bisogno che lo sia nelle funzioni e non solo nel nome. La candidatura ad ospitare l'Expo nella Città Eterna nel 2030 o nel 2035, un altro evento straordinario dopo il Giubileo del 2025, un'edizione dedicata alle trasformazioni sostenibili delle grandi città, comporterebbe un progetto imponente di rigenerazione e di sviluppo".

Raggi: "Occasione per definitivo rilancio della città"

Raggi ha accettato la proposta e ha risposto che la città è pronta a candidarsi: "Può rappresentare una grande occasione per il definitivo rilancio della città come grande capitale internazionale. È il momento di immaginare un futuro in cui Roma sia sempre più in grado di attrarre investimenti, creatività, grandi progetti di rigenerazione urbana e di sviluppo sostenibile, innovazione, lavoro. Sono lieta che Unindustria, l'associazione che riunisce gli industriali di Roma e del Lazio, abbia lanciato questa sfida con un invito a fare sistema e alla collaborazione istituzionale. Noi faremo la nostra parte per cogliere questa opportunità nell'interesse dei cittadini e del Paese". Della possibile candidatura di Roma ha parlato anche il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, utilizzando l'argomento per spronare il big del suo schieramento a fare un passo in avanti e proporsi come candidati sindaci del centrosinistra: "La città ha davanti una stagione che può guidare la rinascita italiana: c'è il Giubileo, una possibile candidatura all'Expo 2030, nel 2033 il bimillenario della morte di Gesù: abbiamo bisogno di una classe dirigente che guidi la trasformazione". Critiche dirette a Raggi arrivano invece da Forza Italia, con il senatore Francesco Giro che ha dichiarato: "Ottima l'iniziativa promossa dalla nuova leadership di Unindustria su ‘Expo 2030'. Poi aggiungo che il miglior investimento per Roma oggi è licenziare finalmente una sindaca imbarazzante come la Raggi che ha tagliato fuori Roma dal grande circuito economico interno e internazionale".