Violenza di gruppo su una ragazza: è successo a una festa di compleanno Il fatto è accaduto il 26 febbraio ad Alatri. Una ragazza di 19 anni sarebbe stata portata in un appartamento di Ceccano e lì sarebbe stata violentata.

A cura di Enrico Tata

Tutto comincia con una denuncia presentata da una ragazza di 19 anni: il 26 febbraio ad Alatri ha partecipato a una festa di compleanno, poi si è allontanata in macchina con un amico e altri due coetanei. Sono andati a Ceccano, nell'appartamento di uno dei tre. Qui, stando alla versione della giovane, sarebbe stata commessa una violenza di gruppo. Sulla vicenda sta indagando la procura di Frosinone e titolare del fascicolo è il sostituto procuratore Vittorio Misiti. I carabinieri del ris, su disposizione degli inquirenti, stanno cercando tracce utili a verificare e confermare il racconto della 19enne. Le indagini sono state chiuse nelle scorse ore.

Violenza dopo la festa di compleanno: la ricostruzione dei fatti

Stando a quanto riporta Il Messaggero, gli indagati avrebbero negato con forza ogni accusa. Il 22enne amico della giovane, inoltre, avrebbe mostrato al pm un video realizzato con lo smartphone che dimostrerebbe come il rapporto sessuale avvenuto il 26 febbraio sia stato consensuale. Secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine, dopo la presunta violenza la ragazza sarebbe tornata alla festa e non avrebbe parlato a nessuno di quanto accaduto a Ceccano. Adesso gli avvocati dei tre accusati avranno venti giorni di tempo per interrogatori e memorie difensive e poi il pm deciderà se procedere o meno alla richiesta di rinvio a giudizio per i tre giovani indagati. Oltre alla denuncia della vittima, non è chiaro se gli inquirenti dispongano di altri indizi che possano dimostrare la veridicità di quanto affermato dalla ragazza. Non è chiaro neanche se il video presentato dal 22enne sia stato ritenuto utile dai pm che indagano sul caso.