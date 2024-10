video suggerito

Violentò una sedicenne dopo averla sequestrata: Dragos Marcu condannato a otto anni di carcere Dragos Daniel Marcu, il 30enne che lo scorso 7 maggio ha sequestrato e violentato una ragazza di sedici anni, è stato condannato a otto anni e cinque mesi di carcere.

A cura di Natascia Grbic

La Corte d'appello di Roma ha condannato a otto anni e cinque mesi di carcere Dragos Daniel Marcu, il 30enne che lo scorso 7 maggio ha sequestrato e violentato una ragazza di sedici anni nei pressi di Latina Scalo. L'uomo era stato condannato a una pena di nove anni e quattro mesi in primo grado, ridotta in appello. La legale dell'uomo, Adriana Anzeloni, ha dichiarato che farà ricorso in Cassazione.

Era il 7 maggio 2023 quando Marcu, in quel periodo senza fissa dimora, ha sequestrato e violentato una minore di sedici anni, pestando il suo ragazzo, che ha perso i sensi a causa delle botte. I due giovani si erano appartati a bordo di una minicar nella zona dell'Intermodale di Latina Scalo, non sapendo che quel posto spesso diventava un ricovero di fortuna anche per persone malintenzionate. Quella sera Marcu era lì, completamente ubriaco. Aveva appena fumato del crack quando ha visto la coppia e si è avventato su di loro, picchiando selvaggiamente il ragazzo fino a farlo svenire, e sequestrando la 16enne, costretta a salire in macchina con lui e portata in un luogo appartato, dove ha abusato di lei. Quando il ragazzo ha ripreso i sensi ha dato immediatamente l'allarme, facendo arrivare sul posto gli agenti della Polizia di Stato. Marcu sarà poi arrestato pochi giorni dopo dagli agenti della Squadra Mobile: si era nascosto in un capannone per sfuggire alla cattura. Le due vittime lo hanno riconosciuto dalle foto segnaletiche.

Dragos è un uomo che già in passato aveva avuto guai con la giustizia sia per questioni riguardanti gli stupefacenti, sia per abusi e maltrattamenti da parte di altre tre donne. L'uomo ha negato di aver abusato della sedicenne, ma i giudici, in entrambi i gradi di giudizio, non hanno ritenuto credibile la sua versione.