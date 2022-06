Violenti nubifragi a nord di Roma: vento fortissimo e strade come fiumi Il maltempo ha colpito soprattutto i comuni che si trovano nel Viterbese e verso la Toscana, ma grandinate e piogge abbondanti sono state segnalate anche nei quartieri a Nord Est di Roma come Montesacro e Bufalotta.

A cura di Enrico Tata

Foto Facebook

Violento nubifragio a Nord di Roma. Il maltempo ha colpito soprattutto i comuni che si trovano nel Viterbese e verso la Toscana, ma grandinate e piogge abbondanti sono state segnalate anche nei quartieri a Nord Est di Roma come Montesacro e Bufalotta. Allagamenti e disagi si sono verificati in tutto il quadrante Nord Est della Capitale, ma non si segnalano, per il momento, disagi gravi.

Pioggia intensa e allagamenti, come detto, anche nei comuni a Nord della Capitale: Fonte nuova, Mentana, Monterotondo, Montopoli di Sabina, Isola Farnese.

Molti cittadini si stanno preoccupando in vista del concerto di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla in programma questa sera, ma stando alle previsioni meteo più aggiornate, il maltempo dovrebbe allontanarsi dalla Capitale già intorno alle 18/19. Non dovrebbero esserci problemi, quindi, per lo svolgimento della serata. Da domani, tra l'altro, il cielo tornerà sereno sulla città e da dopodomani, sabato 11 giugno, le temperature massime torneranno abbondantemente sopra i 30 gradi nelle ore più calde.