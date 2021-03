Nella città di Roma, in pieno giorno e a ridosso della giornata dell'8 marzo, una ragazza è stata violentata mentre faceva jogging nel parco di Villa Gordiani. L'aggressore non è stato ancora arrestato. A indagare sullo stupro è la Polizia di Stato, che dopo aver raccolto la testimonianza della 22enne sta visionando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona per vedere se l'uomo è stato ripreso in video. Per il momento, di lui nessuna traccia: la ragazza non lo conosceva. Ha raccontato di essere stata seguita mentre si stava allenando, poco prima delle 8 del mattino, di essere stata gettata a terra e violentata. Per impedirle di urlare, l'uomo le ha tappato la bocca con le mani. Poi, è fuggito. La ragazza è stata invece soccorsa e portata in ospedale per essere sottoposta alle cure dei medici. E intanto nel quartiere che circonda il parco di Villa Gordiani è scoppiata l'indignazione per l'ennesimo stupro.

Oggi il presidio alle 16 nel parco di Villa Gordiani

Associazioni e comitati di quartiere di Villa Gordiani hanno deciso di lanciare un presidio di solidarietà oggi alle 16 all'interno del parco dove si è consumata la violenza. Già ieri i residenti avevano appeso all'ingresso del parco uno striscione con scritto "Non sei sola, il quartiere è con te". L'appuntamento è stato rilanciato anche da Non Una di Meno e dalle altre realtà sociali della città di Roma. "Non accettiamo che simili atti diventino normalità – scrivono in un comunicato i comitati di Villa Gordiani – La vicinanza di questa terribile vicenda alla giornata dell' 8 marzo, per cui è proclamato lo stato di agitazione e sciopero da molte associazioni e sindacati, ci spinge a lottare con più forza contro il sistema maschilista e patriarcale, causa principale della strumentalizzazione ed oppressione della donna". Il comitato chiede poi, per "evitare passerelle elettorali", di non portare simboli di partito al presidio.