Violentano una 14enne che tornava a casa a Ferentino: arrestati due ventenni Sono due ventenni gli uomini che hanno molestato una minorenne a Ferentino mentre ritornava a casa. Ora rischiano una condanna dai 6 ai 12 anni con l’accusa di violenza sessuale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Prima hanno tentato di violentare una quattordicenne nel centro di Ferentino, mentre stava tornando a casa, e poi hanno aggredito anche i carabinieri. I Carabinieri hanno arrestato due ragazzi di vent'anni con l'accusa di violenza sessuale e di resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale.

Molestano una 14enne mentre tornava a casa

I fatti sono avvenuti lo scorso 11 giugno. La ragazzina passeggiava in una delle vie del centro della città di Ferentino, comune della Valle del Sacco, in provincia di Frosinone. Era in procinto di tornare a casa quando è stata avvicinata da due sconosciuti di vent'anni. Dopo averla molestata, l'hanno aggredita e l'hanno violentata. I militari dell'Arma sono intervenuti in seguito ad una segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 insieme al personale sanitario del 118.

Sul luogo sono arrivati i carabinieri della stazione di Ferentino e i colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anagni. I Carabinieri hanno provato a bloccare i due ventenni che hanno reagito con spintoni, calci e pugni. Le forze dell'ordine sono riusciti a fermare con difficoltà uno dei due ragazzi mentre l'altro è riuscito a scappare e si è dileguato.

La testimonianza della ragazza in caserma

La ragazza di quattordici anni ha testimoniato in caserma e ha raccontato ai carabinieri la vicenda e l'aggressione subita in strada nel comune di Ferentino, in uno stato di shock. La giovane è stata prima molestata verbalmente, con degli apprezzamenti spinti. Poi i due sono passati all'approccio fisico aggredendola e palpeggiandole le parti intime. In base ai dati raccolti i militari sono riusciti a rintracciare anche la seconda persona coinvolta che in un primo momento aveva fatto perdere le sue tracce.

I due sono stati arrestati e su disposizione dell'Autorità Giudiziaria accompagnati presso il carcere di Frosinone in regime di misura cautelare. Ora rischiano una condanna dai 6 ai 12 anni.