Vigilantes minaccia e aggredisce Er Pantera su un autobus alla stazione Termini: “Te stacco tutti i denti” “Te manno all’ospedale”, gli avrebbe urlato contro prima di colpire Er Pantera con uno schiaffo: è successo sul bus ieri, nella zona della stazione Termini.

A cura di Beatrice Tominic

Ancora guai per Er Pantera, il senza fissa dimora diventato famoso a Trastevere e su Tik Tok, dove il suo profilo oggi conta più di 25mila followers. Stavolta, dopo l'arresto per essere entrato in un bar di piazza San Calisto con un coltello per una tentata rapina di qualche giorno fa, è stato lui ad essere aggredito.

È successo a bordo di un autobus Atac sul quale stava viaggiando Er Pantera. Ad avvicinarsi a lui, come riporta la Repubblica, uno dei vigilantes che prima lo avrebbe minacciato e poi aggredito, prendendolo a schiaffi.

Cosa è successo fra Er Pantera e il vigilantes

Secondo quanto ricostruito, Er Pantera si trovava seduto su uno dei posti di un autobus nella zona della Stazione Termini, in stato probabilmente alterato dall'alcool o da sostanze stupefacenti, quando avrebbe sputata per terra arrivando quasi a colpire un vigilantes che si sedeva accanto a lui. Sgomento, il vigilantes lo avrebbe aggredito prima verbalmente e poi fisicamente, colpendolo con una mano sul volto. "Te manno all'ospedale – gli avrebbe urlato contro – Stai a cuccia". E ancora: "Te stacco tutti i denti, strozzate che fai un favore a tutti, non devi parlà più".

Mentre lo minacciava, Er Pantera avrebbe continuato a sputargli addosso gridandogli di provarci. Come dimostra il video, girato da una persona che si trovava a bordo dello stesso bus, nessuno si è avvicinato o è intervenuto per dividere i due litiganti.

Non è la prima volta che il nome di Er Pantera fa notizia: appena qualche giorno fa è stato arrestato dopo essere entrato in un bar di San Calisto armato di coltello per rubare le sigarette. Tempo prima, sempre nella zona di Trastevere, era stato vittima di un pestaggio: a massacrarlo, quella volta, era stato un gruppo di ragazzini. Prima lo avevano fatto ubriacare e dopo l'avevano picchiato con calci e pugni, filmando quanto stava accadendo.